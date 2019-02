SMI: Punktgenauer Korrekturstart

Der SMI (SMI 9003.41 -0.36%) zeigte einen finalen Rallyschub bis fast an die massive markttechnische Verkaufszone um 9200, dann setzten stärkere Gewinnmitnahmen ein. An dieser Preiszone kam es schon mehrfach innerhalb der Vormonate zu Richtungswechseln zurück nach Süden – vergleichbar ist insbesondere die Situation im Juli 2018, als der Markt nach einer langen Kaufwelle ebenfalls in eine mehrwöchige Korrektur überging.

Entscheidend ist nun, in welchem Ausmass Investoren Profite realisieren werden. Dass diese Tendenz bereits an der ersten potenziellen Wendezone um 9025 stoppt, ist eher unwahrscheinlich – dafür waren die vorausgegangenen Gewinne zu gross. Im Idealfall stabilisiert sich der SMI bereits zwischen 8870 und 8950, dort treffen ein horizontales Stabilisierungsareal und der Monatsdurchschnitt (blau) aufeinander.

In einem weniger freundlichen Umfeld ist aber auch ein Abverkauf in Richtung der 8600er-Marke möglich. Je weniger der Index korrigiert, desto wahrscheinlicher ist der anschliessende Ausbruch nach oben über 9200 in den kommenden Monaten.