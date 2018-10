SMI: Reif für die nächste Pause

Das Kaufinteresse geht nach einem Anstieg des SMI (SMI 8790.53 -0.85%) an seinen Monatsdurchschnittspreis (blau) erwartungsgemäss zurück. Am Wahrscheinlichsten ist jetzt ein erneuter Rückfall des Marktes an seine letzten Tiefpunkte, zumindest aber in den Bereich um 8700/8750 (rot). Ein Ausbruch über die 9000er-Marke ist dagegen aus technischer Sicht frühestens nach einer Atempause denkbar.

Die mittelfristige Schwäche des SMI dürfte auch weiterhin zu einer Pendelbewegung zwischen 8300/8450 und 9200 führen, wobei aktuell eher die Untergrenze dieser Spanne im Fokus liegt (gelb). In diesem Areal hat der Index bereits mehrere Wendepunkte ausgebildet, so dass die Chancen auf eine erneute Bodenbildung dort besonders gross sind.