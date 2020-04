SMI: Restpotenzial ist überschaubar

Der Swiss Market Index könnte im Idealfall wieder bis an seinen 200-Tage-Durchschnittspreis steigen. Doch schon jetzt wird die Luft dünner.

Aus markttechnischer Sicht hat sich der SMI bereits bis fast an sein optimales Kursziel erholt: Preise um das nun erreichte Areal bei 9600/9750 sind ein beeindruckendes Stärkesignal, ein weiteres Plus bis an den um 10’100 verlaufenden Mittelkurs der vergangenen 200 Tage (violett) würde die Bärenmarktrally krönen. Doch die Gefahr bleibt extrem hoch, dass der Markt dann wieder nach Süden abdreht – in ähnlichen Situationen in der Vergangenheit war dies mehrheitlich der Fall.