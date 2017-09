SMI: Die Richtung ist klar

Die Anzeichen häufen sich, dass das in den Vormonaten beobachtete Kräftegleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage am Markt vorbei ist. Die seit Juli etablierte Untergrenze der Seitwärtsbewegung bei rund 8835 wurde nach unten durchbrochen, auch wenn sich der Index kurzzeitig darüber erholen konnte.

Selbst das noch etwas darunter liegende Juni-Tief wurde mittlerweile unterboten. Dazu kommt, dass die dazwischen liegenden kurzen Erholungen seit Anfang August immer schneller vorbei sind: Zuletzt drehte der SMI (SMI 8909.68 0.51%) bereits zwei Mal knapp unter seinem Monatsdurchschnitt (grüne Kurve) wieder nach unten ab. Mehr Schwächezeichen bedarf es für eine negative Prognose nicht.

Infobox öffnen

Im fein aufgelösten Chart der Vortage hat sich zudem ein kleiner Abwärtstrend herausgebildet, der auf der Oberseite bei aktuell rund 8930/40 zusammen mit dem fallenden Monatsdurchschnittskurs den ersten markttechnischen Widerstand bildet (blaue Gerade, grüne Kurve).

Erst wenn der Markt auch darüber noch Käufer findet, wäre eine weitere Erholung bis zunächst wieder 9070 Punkte denkbar. Doch vorerst sieht es eher aus, als orientierten sich Investoren verstärkt auf der Unterseite, hier bietet der frische Kurskorridor Luft bis an die 8700er-Marke.

Im Bereich um 8480/8700 liegen auch aus einer längerfristigen Perspektive viele Wendepunkte, die eine zumindest vorläufige Bodenbildung des Index hier möglich machen.

Nicht zuletzt dürfte auch der 200-Tage-Durchschnittskurs (violett) wieder frische Nachfrage an den Markt locken, wie die Erfahrung der Vergangenheit zeigt. Anleger können somit mindestens bis an diese Zielmarke noch verstärkt in Puts oder KO-Puts investiert bleiben, danach werden Teilgewinnmitnahmen eine Option.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIDJB Call 8800 500:1 15.12.17 16.75 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 13.05 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 9.20 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 12.05

Weitere SMI-Warrants von Julius Bär finden Sie hier. Infobox öffnen