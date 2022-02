SMI: Risiko bleibt überschaubar

Der Swiss Market Index dürfte ohne den Bruch einer wichtigen technischen Marke ins Wochenende gehen. Doch danach wird es wieder spannender.

Der SMI hat noch genug Puffer oberhalb des zuletzt etablierten, umsatzstarken Wendebereichs um 12’100 / 12’150, um aktuell nicht in Gefahr zu geraten. Ein Ausbruch in die Gegenrichtung ist aber noch unwahrscheinlicher, der bereits mehrfach getestete Zone um 12’400 / 12’450 dürfte auch in der kommenden Woche kaum überwunden werden.

Weitaus höher ist dagegen das Risiko, dass es in den folgenden Handelstagen zu einem Einbruch zurück an die unteren Grenzen der kurz- und mittelfristigen Schwankungsbänder (rot, blau) bei aktuell rund 11’950 Punkten kommt. Schwankungen zwischen diesem Preisniveau und der 12’450er-Marke sind das wahrscheinlichste Szenario für die nähere Zukunft.