SMI: Rückkehr zur Mitte

Der Swiss Market Index zeigt die lange erwartete Zwischenkorrektur, doch müssen Anleger nun wirklich eine grössere Abwärtswelle fürchten?

Auf der kurzfristigen Zeitebene ist die Party jetzt zunächst vorbei, der Index hat seinen jüngsten Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen und steuert zurück in Richtung der vorausgegangenen Tradingrange zwischen 9300/9400 und 9700/9800. Etwa in der Hälfte dieser Spanne um 9550 dürfte sich eine Konsolidierung spätestens wieder für eine Atempause einpendeln.

Auf längere Sicht ist bei einer anhaltenden Schwäche auch wieder Luft bis an die 9300er-Marke, dort befindet sich aktuell der südliche Grenzbereich des auf dieser Zeitebene kalkulierbaren Schwankungskorridors (blaue Fläche). Aus dieser Perspektive ist auch erkennbar, dass der jüngste Anlauf des Marktes an seinen langfristigen Durchschnittspreis (violett) erneut gescheitert ist. Der dort auftretende Abgabedruck ist auch in Zukunft nicht zu unterschätzen.

Dies bedeutet noch nicht zwingend, dass der Index sich auch 2020 wie bei den Korrekturen der letzten Jahrzehnte verhält, in denen er stets an der gleichen Stelle nach unten drehte (rote Kreise). Aber es steigert das Risiko eines ähnlichen Verlaufs, bei dem erst im zweiten Anlauf der Ausbruch gelingt (grüne Kreise).

Als etwas defensivere Alternative zu dem in den Vorwochen favorisierten 8x-Long-Faktorzertifikat (Valor 53181067) der UBS sind nun daher auch Produkte wie der 4,5% Callable Kick-in Goal eine Überlegung wert.

Das Produkt bezieht sich auf vier Referenzindizes (SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225), von denen jeder etwa 40 bis 50% nach unten schwanken darf, ohne dass der maximal mögliche Ertrag des Papiers von rund 12,5% gefährdet ist. Nur wenn einer dieser Märkte stärker einbricht, erhält der Anleger statt des Nominalwerts nur noch die anteilige Performance dieses Basiswerts ausgezahlt.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)