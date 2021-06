SMI: Rückkehr zur Realität

Der Swiss Market Index kann seine Tageshöchstkurse nicht mehr halten – das ist überdurchschnittlich oft der Startschuss für eine Konsolidierung.

Wenn der Markt intraday auf einen neuen Spitzenwert klettert, bis zum Feierabend abverkauft wird, muss das nicht zwangsläufig ein Gefahrensignal sein. Erholt er sich am nächsten Tag nochmal deutlich und schliesst diesmal nahe am Hoch, hat sich die vorausgegangene Warnung wieder relativiert (Pfeile in hellrot / rosa). Passiert dies aber nicht, drohen schärfere Korrekturen (rot). Aktuell geht der SMI einen Mittelweg zwischen diesen beiden Szenarien, was eine Bewertung noch schwierig macht. Angesichts des vorausgegangenen steilen Anstiegs blinken allerdings nun einige Alarmlichter.

Erste kleinere Stabilisierungen könnten bei nur schwachem Abgabedruck im Bereich von 11’420 / 11’440 erfolgen, hier zeigten sich stärkere Umsätze in den Vortagen. Auch zwischen 11.320 und 11’370 liegen einige Volumenspitzen. Erste stärkere Bodenbildungszonen folgen aber erst bei 11’250 und vor allem 10’600 Punkten – viel Luft nach unten.

Trading-Idee: Faktor-Zertifikate wie die Valor 57946549 der UBS sind nach wie vor ein probates Instrument, um an einem weiteren Anstieg des SMI zu partizipieren. Sie hebeln auch kleine Gewinnstrecken überproportional. Angesichts des überschaubaren verbleibenden Potenzials sollten frische Käufe aber zunehmend restriktiv gehandhabt werden.