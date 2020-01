SMI: schnelles Ende der Korrektur?

Bereits um den Monatsdurchschnittspreis des SMI (SMI 10844.74 0.58%) (blaue Kurve) bei aktuell rund 10’730 setzte erneut eine stärkere Nachfrage am Markt ein. Schon die letzten beiden Mini-Konsolidierungen Mitte Dezember und Januar stoppten an diesem Orientierungspreis. Anleger sollten sich jedoch zur Sicherheit auf einen weiter vorhandenen Abwärtsspielraum bis 10’550 einrichten, auf diesem Niveau liegen bereits mehrere Wendepunkte des Index, und auch die Südgrenze des kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) verläuft in dieser Zielzone.

Mittelfristig sind nach einer Atempause aber weitere Gewinne bis über die 11’000er-Marke möglich (grün), dort findet sich die obere Randlinie des momentan richtungsweisenden Aufwärtstrendkanals.

Der länger zurückreichende Chart zeigt einen weiteren steigenden Kurskorridor (schwarz), der sogar bis 11’300 nach Norden reicht. Die Aussichten bleiben damit nach dem Ende einer Konsolidierungsphase positiv.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)