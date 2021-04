SMI: schon bereit für das nächste Jahrzehnt?

Die aktuelle Pause des Swiss Market Index passt auch gut in den langfristigen Schrittzyklus des Marktes. Das nächste Ziel auf der Oberseite liegt in diesem Modell an der 13’000er-Marke.

Die Bewegungen des SMI in den vergangenen Jahrzehnten lassen sich in Etappen untergliedern: Gewisse horizontale Schwellenwerte mit zueinander meist ähnlichem, prozentualen Abstand spielten immer wieder eine Rolle (horizontale Linien). Daraus lassen sich für die momentane Situation neben der bereits bewährten nächstgelegenen Barriere um 11’250 auch das folgende obere Kursziel bei geschätzt 13’000 sowie die erste grosse Rückfallschwelle um 9550 ableiten.

Ob der Index schon reif ist für den Sprung auf neue Rekorde, wird die kurzfristige Entwicklung zeigen. Ein positives Signal wäre, dass der Markt sich über 11’250/11’270 etablieren kann. Momentan wird er auf diesem Niveau wiederholt abverkauft. Rückschläge unter die erste potenzielle Haltezone um 10’950/11’000 dagegen wären noch kein Drama, da erst an der 10’600er-Marke der nächste stärkere Bodenbildungsbereich verläuft.

Trading-Idee: Zertifikate wie der Valor 57946549 der UBS bleiben nach wie vor geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des SMI zu partizipieren. Diese Papiere hebeln Schwankungen des SMI um den Faktor vier. Für neue Käufe warten Anleger aber idealerweise auf ein günstigeres Chance-Risiko-Verhältnis. Wer bereits Gewinne zu verzeichnen hat, kann sie auch teilweise realisieren.