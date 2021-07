SMI: Schwäche ernster nehmen

Der Swiss Market Index zeigt wieder einmal ein kleines Warnsignal, das zuletzt aber wenig hilfreich war. Diesmal jedoch sieht es anders aus.

Der SMI hat zum Wochenanfang seine anfänglichen Kursgewinne nicht behaupten können und bis zum Handelsschluss des jeweiligen Tages abgegeben (roter Pfeil). Dies gilt eigentlich als zuverlässiges Gefahrenzeichen, versagte aber in der jüngsten Aufwärtswelle mehrfach. Einen Unterschied in der Prognosequalität kann aber der Folgetag machen, wie ein ähnliches Ereignis im April zeigt: Ist die nächste Börsensitzung ebenfalls schwach, sollten die Alarmglocken mehr Beachtung finden. Zumindest ein Rücksetzer bis in den Bereich um 11’750 / 11’870 ist zu erwarten, dort verlaufen die Untergrenzen des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) und der aktuellen Tradingrange sowie der Monatsdurchschnittspreis (blau).

Auch der mittelfristige Chart zeigt, dass der Spielraum nach oben trotz des intakten Aufwärtstrends aktuell deutlich geringer ist als nach unten. Eine Atempause ist zwar nicht zwingend sofort fällig, aber höchstwahrscheinlich kommt sie noch vor dem Erreichen des nächsten Kursziels dieser Zeitebene im Bereich der 13'000er-Marke.