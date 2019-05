SMI baut Verluste aus

(AWP/JH) Die Schweizer Börse hat am Mittwoch gegen Mittag ihre Verluste ausgebaut. Im Swiss Market Index SMI (SMI 9571.55 -1.13%) handeln alle Titel unter dem Vortageskurs.

Die grössten Abschläge verzeichnen die Uhren- und Schmuckhersteller Swatch Group (UHR 258.7 -2.3%), der Arbeitsvermittler Adecco (ADEN 54.5 -2.5%), der Zementproduzent LafargeHolcim (LHN 48.59 -2.8%) und die Grossbank Credit Suisse (CSGN 11.455 -1.97%).

Am wenigsten verlieren der Nahrungsmittelmulti Nestlé (NESN 98.52 -0.2%), der Aroma- und Riechstoffhersteller Givaudan (GIVN 2625 -0.68%) und der Lebensversicherer Swiss Life (SLHN 456.4 -0.78%).

Auch der breiter gefasste Swiss Performance Index SPI (SXGE 11590.62 -1.03%) war im Verlauf des Vormittag weiter unter Druck.

Zu den Verlierern gehören der Halbleiterproduzent AMS (AMS 33.62 -4.27%), der Bankensoftwarehersteller Temenos (TEMN 176.85 -3.55%), der Automobilzulieferer Autoneum (AUTN 127.7 -3.7%) und die Privatbank Julius Bär (BAER 39.51 -3.07%). Ebenfalls tiefer tendieren der Asset Manager GAM (GAM 4.256 -5%), das Technologieunternehmen Logitech (LOGN 36.66 -3.07%) und das Industrieunternehmen Schweiter (SWTQ 927 -2.93%).

Gewinne verzeichnet das Telecomunternehmen Sunrise (SRCG 69.85 0.43%). Die Aktien profitieren von einer «Outperform»-Einschätzung der MainFirst-Analysten und einem Kursziel von 80 Fr. Ebenfalls zulegen können der Milchverarbeiter Hochdorf (HOCN 107.8 0%), das Medienunternehmen Tamedia (TAMN 107.4 1.32%) und der Sensorhersteller Sensirion (SENS 37.9 3.13%).

Der Run in Sicherheit lastete auch auf den asiatischen Börsen. Der Nikkei in Japan gab 1,2% auf 21’014 nach. Noch stärker büsste der Kospi in Korea mit –1,3% ein. Die Abgaben in Hongkong (–0,4%) und Schanghai (–0,1%) hielten sich demgegenüber in Grenzen.

Starker Franken

Der Dollar handelt gegenüber dem Franken leicht schwächer, kann sich aber über Parität behaupten. Das Gleiche gilt für den Euro, der mit 1.1234 Fr. leicht unter dem Vortagesniveau handelt.

Der Ölpreis hat am Mittwoch seine leichte Erholung der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 68.17 -2.92%) kostete am Morgen 69.56 $. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag.

Gold (Gold 1284.3 0.38%) liegt mit 1281.42 $ pro Unze 0,2% im Plus.