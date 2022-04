SMI: Angstcocktail sorgt für SMI-Verluste

(AWP) Nach einem deutlichen Plus in der Vorwoche und einem stabilen Handel am Montag fiel der Schweizer Leitindex SMI (SMI 12'378.87 -1.20%) um über 1% zurück. «Inflationsangst, Ukrainekrieg und Lockdowns in China – dieser Angstcocktail lastet auf den Aktienmärkten», hiess es in einem Kommentar. Kein Investor könne neben den humanitären Schäden die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs abschätzen.

Indes stieg die Inflation in den USA im März auf 8,5% – so hoch wie zuletzt vor über 40 Jahren. Sofern der Ölpreis nicht noch einmal kräftig anzieht, könnte damit der Gipfel erreicht sein, kommentierten Ökonomen. Auch in diesem Fall sei aber nicht mit einem schnellen Rückgang zu rechnen, und das Fed bleibe unter Druck. Die Börsianer befürchten, die US-Notenbank könnte womöglich aggressiver als bislang erwartet gegen die Preisanstiege vorgehen. Und auch beim Zinsentscheid der EZB an diesem Donnerstag dürfte die Inflation das bestimmende Thema sein.

Der SMI verlor 1,20% auf 12’378,87 Punkte. Der Schweizer Leitindex hatte sich seit dem bisherigen Jahrestief am 7. März bei etwa 10’870 Punkten recht erholt. Am 3. Januar hatte der SMI allerdings noch bei fast 13’000 Punkten notiert.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fiel am Dienstag um 0,77% auf 1917,64 Punkte und der breite SPI (SXGE 15'835.70 -0.95%) um 0,95% auf 15’835,70 Zähler. 20 der 30 SLI-Titel gaben nach, während zehn zulegten.

Mit Blick auf Unternehmensnews standen am Dienstag Sika (SIKA 306.90 +0.56%) (+0,6%) und Givaudan (GIVN 3'852.00 -2.75%) (-2,8%) im Fokus. Beide Blue Chips hatten Umsatzzahlen zum ersten Quartal vorgelegt und zeigten sich zuversichtlich für das weitere Geschäft.

Der Bauchemiespezialist Sika befindet sich unverändert auf Rekordkurs. Analysten lobten denn auch den über den Erwartungen starken Umsatz, die Bestätigung der bisherigen Guidance und die offenbar starke Preissetzungsmacht.

Beim Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat sich das Wachstum im ersten Quartal 2022 gegenüber einem sehr starken Vergleichszeitraum im Vorjahr zwar etwas verlangsamt, die Erwartungen hat der Konzern aber dennoch übertroffen. Am Markt hiess es, erst die Gewinnzahlen zum Halbjahr würden offenbaren, wie sich die höheren Kosten auf die Profitabilität auswirkten.

Auf dem SMI lasteten insbesondere die Verluste bei den defensiven Schwergewichten, aber auch der Dividendenabgang bei UBS (UBSG 16.81 -3.50%) tat das seinige. Bei den beiden Pharmaschwergewichten Roche (-2,8%) und Novartis (NOVN 86.67 -1.29%) (-1,3%) nahmen Investoren Gewinne mit, nachdem beide Aktien in der Vorwoche mit Aufschlägen von jeweils mehr als 7% die Top-Favoriten gewesen waren. Nestlé (NESN 122.84 -1.00%) (-1,0%) verloren etwas weniger stark.

Prozentual grösste Verlierer waren UBS (-3,5% oder 0,61 Fr.), die ex Dividende von 0,50 $ gehandelt wurden.

CS (-2,0%) und Julius Bär (BAER 51.24 -1.42%) (-1,4%) gaben ebenfalls deutlich ab. Dabei hatten sich gerade Finanzwerte zuletzt mit der Aussicht auf eine Normalisierung der Geldpolitik etwas stabilisiert. «Dass selbst steigende Zinsen grosse Investoren nicht davon abhalten, gerade jetzt aus Bankaktien auszusteigen, ist eine weitere Bestätigung dafür, dass die guten Zeiten am Aktienmarkt erst einmal vorbei sein dürften», sagte ein Händler.

Gegen den Trend fester notierten allerdings die Aktien von Partners Group (PGHN 1'131.50 +1.89%) (+1,9%). Die Experten von Goldman Sachs (GS 319.78 -0.31%) sorgten mit einer neu ausgesprochenen Kaufempfehlung für gute Stimmung. Weitere Gewinner waren AMS-Osram (+1,8%), Kühne+Nagel (+1,6%) oder die Luxusgütertitel Richemont (CFR 116.50 +1.35%) (+1,4%) und Swatch (+1,1%). Alles Titel, die dem Gesamtmarkt mit ihren bisherigen Verlusten 2022 klar hinterherhinken.

Am breiten Markt stachen Blackstone Resources (BLS 1.21 -18.35%) (-18%) negativ hervor, nachdem die Finma Marktmanipulation festgestellt hat. Das Gegenstück bildeten Bossard (BOSN 223.50 +7.19%) (+7,2%), SFS (SFSN 126.00 +5.18%) (+5,2%) und Dätwyler (DAE 302.50 +2.37%) (+2,4%) nach Analystenkommentaren.

Euro weiter bei knapp 1,09 $

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0879 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Zum Schweizer Franken kostet die Gemeinschaftswährung derweil mit 1,0126 Fr. nochmals leicht weniger als am Vorabend. Der Dollar notiert bei 0,9310 Fr. und kostet damit etwa gleich viel.

Am Dienstag blicken die Marktteilnehmer vor allem auf Inflationszahlen aus den USA. Die Regierung veröffentlicht ihre Daten für März. Es wird mit einer Inflationsrate von mehr als acht Prozent gerechnet. Im Februar hatte die Teuerung knapp acht Prozent betragen. Das war der höchste Wert seit etwa 40 Jahren gewesen.

In Deutschland werden die monatlichen Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts erwartet. Analysten rechnen mit einer erneuten Eintrübung. Im März war der Konjunkturindikator so stark eingebrochen wie nie zuvor. Grund war der Krieg Russlands gegen die Ukraine und die befürchteten wirtschaftlichen Folgen auch aufgrund der scharfen Sanktionen westlicher Länder.

Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen einen Teil ihrer deutlichen Abschläge vom Vortag wettgemacht. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 100,17 $. Das waren 1,69 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 95.10 -2.91%)) stieg um 1,80 $ auf 96,09 $.

Etwas Auftrieb erhielten die Ölpreise durch leichte Lockerungen der ansonsten scharfen Corona-Gegenmassnahmen in der chinesischen Finanzmetropole Shanghai. Seit Tagen gehen die dortigen Behörden gegen einen Corona-Ausbruch mit rigorosen Ausgangssperren vor. Das lastet auf der wirtschaftlichen Aktivität Chinas und damit auf der Erdölnachfrage. Die Volksrepublik ist eines der grössten Ölnachfrageländer der Welt.

Auf der Angebotsseite wiegt der russische Krieg gegen die Ukraine weiter schwer, da Russland einer der global grössten Rohölförderer ist. Wenngleich die Ölpreise ihre starken Aufschläge seit Beginn des Krieges überwiegend abgegeben haben, liegen die Preise immer noch deutlich höher als zu Jahresbeginn. Allein das Risiko einer russischen Invasion hatte die Erdölpreise deutlich steigen lassen.