SMI: Abgaben nach EZB-Zinsentscheid

(AWP/Reuters) Die Währungshüter des Euroraums werden im Juli erstmals seit elf Jahren wieder die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte erhöhen. Danach ist im September gar eine grössere Zinsanhebung denkbar. Die hohe Teuerung zwingt zum Gegensteuern. Alles andere als das Signal für eine Zinserhöhung wäre eine grosse Überraschung gewesen, kommentierten Börsianer.

Gleichzeitig geraten Anleihen im gesamten Euroraum unter Druck und die Renditen steigen deutlich. Andere Notenbanken hatten davor ihre Leitzinsen bereits mehrfach erhöht; die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 7'240.00 -1.63%)) dürfte nach Ansicht der meisten Ökonomen sicher bis im September damit zuwarten. Der nächste grosse Termin sind die am morgigen Freitag erwarteten Inflationsdaten aus den USA.

Der SMI (SMI 11'356.04 -0.97%) notiert um 14.42 Uhr um 0,68% tiefer bei 11’389,07 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,89% auf 1775,78 und der breite SPI (SXGE 14'561.37 -1.00%) um 0,74% auf 14’599,41 Punkte.

Credit Suisse (CSGN 6.76 -2.93%) stehen erneut im Fokus der Anleger. Bei einem sehr volatilen Kursverlauf notieren die Papiere der Grossbank um 1,8% tiefer. Am Vortag hatten Gerüchte um ein Übernahmeinteresse des US-Vermögensverwalters State Street für einen Kurssprung gesorgt. Am Donnerstag nun stellte sich Konzernchef Thomas Gottstein erstmals seit der neusten Gewinnwarnung der Bank den Investoren.

Auch UBS (UBSG 17.40 -1.78%) und Julius Bär (BAER 49.17 -1.17%) sind schwächer.

Im Minus stehen die zyklischen Titel sowie die Wachstumswerte, denen Konjunktursorgen und höhere Zinsen zu schaffen machen. So geben Kühne + Nagel (KNIN 224.90 -2.30%), Sika (SIKA 255.60 -2.33%) und Geberit (GEBN 517.60 -1.60%) nach.

Die Technologiewerte VAT Group (VACN 266.20 -3.55%) leiden unter Aussagen des Chipherstellers Intel. Dieser will bei den Investitionen auf die Bremse treten, was an der Börse als Warnung an Zulieferer aus der Halbleiterindustrie verstanden wird.

Die Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 85.40 -0.44%) und vor allem Roche geben etwas Gegensteuer. Letztere konnten erneut Zulassungserfolge in den USA und in der EU berichten. Bei Nestlé (NESN 110.90 -1.32%) sorgen sich hingegen die Anleger, ob der Nahrungsmittelgigant die gestiegenen Rohstoffpreise überwälzen kann.

Angeführt wird die kleine Gewinnergruppe vom zyklischen Zementkonzern Holcim (HOLN 48.98 +1.34%). Zu den Gewinnern zählen zudem die Versicherer Zurich Insurance (ZURN 432.40 -0.09%) und Swiss Life (SLHN 539.40 +0.11%).

Euro vor EZB-Entscheid über 1,07 $

Der Euro hat sich am Donnerstag vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung über die künftige Geldpolitik im Währungsraum wenig verändert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0718 $ und damit in etwa so viel wie am Morgen. Nur kurz war der Euro am Vormittag etwas unter Druck geraten.

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0477 etwas leichter als im frühen Handel. Ein zwischenzeitlicher Angriff auf die Marke von 1,05 hatte die Gemeinschaftswährung knapp darunter wieder abgebrochen. Der Dollar notiert mit einem Kurs von 0,9775 stabil zum Franken.

Am Nachmittag steht die EZB mit einer entscheidenden Zinssitzung im Fokus. Die Währungshüter der Eurozone dürften wegen der hohen Inflation die geldpolitische Wende einleiten. Aller Voraussicht nach wird die Notenbank auf der auswärtigen Sitzung in Amsterdam das Ende ihrer Netto-Anleihekäufe verkünden. Darüber hinaus wird sie nach Meinung vieler Bankvolkswirte eine erste Zinsanhebung für die folgende Sitzung im Juli signalisieren. Es wäre die erste Zinsstraffung seit mehr als einem Jahrzehnt.

Fraglich ist jedoch das Tempo der Straffung und das anzustrebende Zinsniveau. Einige EZB-Vertreter plädieren für ein rasches Vorgehen mit grösseren Zinsschritten, andere Notenbanker sprechen sich für eine graduelle Normalisierung aus. Wie weit die Straffung letztlich gehen soll, dürfte entscheidend von der Höhe des sogenannten natürlichen Zinses abhängen, bei dem die Wachstums- und Inflationsrisiken in etwa ausgewogen sind. Auch hier gehen die Meinungen auseinander. Ökonomen schätzen diesen Zins für die Eurozone derzeit zwischen 1 und 2%.

Ölpreise stoppen vorerst Höhenflug

Die Ölpreise haben am Donnerstag den Kursanstieg vom Vortag vorerst nicht weiter fortgesetzt und sind im Mittagshandel leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 123,47 $ und damit elf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) fiel um 17 Cent auf 121,94 $.

Marktbeobachter verwiesen auf Meldungen aus China. In der wichtigen Wirtschaftsmetropole Shanghai bleibt die Corona-Lage trotz jüngsten Lockerungen weiter angespannt. Die Behörden der chinesischen Metropole haben am Donnerstag einen neuen Massentest angeordnet. Am Ölmarkt werden neue Massnahmen befürchtet, was eine zusätzliche Belastung für Chinas Wirtschaft wäre und eine geringere Ölnachfrage nach sich ziehen dürfte.

Am Morgen hatten die Ölpreise noch etwas zugelegt und sich damit in der Nähe der dreimonatigen Höchststände gehalten, die am Vortag erreicht worden waren. Seit Jahresbeginn sind die Preise um mehr als die Hälfte nach oben geklettert. Hauptgründe sind die Invasion Russlands in der Ukraine und scharfe Sanktionen vornehmlich westlicher Länder. Russland ist einer der grössten Förderer von Rohöl weltweit, hat sanktionsbedingt aber Probleme, Abnehmer für sein Öl zu finden.

USA: Schaukelbörse mit Verlusten fortgesetzt

Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste am Mittwoch 0,8% auf 32’910,9 ein, der marktbreite S&P 500 gar 1,1% auf 4115,8. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,8% auf 12’615,1. Viele Anleger sorgen sich weiterhin um die Effekte der hochgeschossenen Inflation auf Konjunktur und Gewinnperspektiven der kotierten Unternehmen.

Aufgefallen sind die Papiere des Medikamentenherstellers Novavax (+5,4%). Am Vortag war der Handel eingestellt. Nun hat die Arzneimittelbehörde eine Notfallzulassung des Coronaimpfstoffs von Novavax (NVAX 50.11 +5.41%) ausgestellt.

Die Aktien des Streamingdiensts Netflix zogen 2,1% an. Im Markt kursierten Gerüchte, Netflix (NFLX 205.09 +6.31%) werde den Konkurrenten Roku (+9,1%) übernehmen.

In andere Richtung wirkten Spekulationen um den Vermögensverwalter State Street (–5,4%). Er erwäge eine Kaufofferte für die problembehaftete Schweizer Grossbank Credit Suisse, wurde an der Börse herumgeboten. Ganz offensichtlich befürchten viele Anleger in einer solchen Konstellation mehr Gefahren als Chancen.

Die Terminkontrakte auf den S&P 500 deuten mit einem Anstieg um 0,1% eine stabile Marktlage an für den Handelsbeginn in den USA später heute. Für die europäischen Börsen weist die Einbusse des Futures Euro Stoxx 50 um 0,5% darauf hin, dass hier die Aktienkurse mehrheitlich nachgeben werden.

Asiens Aktienmärkte tauchen ab

Nach Gewinnen am Vortag sind Asiens Aktienmärkte am Donnerstag wieder auf Tauchstation gegangen. Überschattet wurde der Handel in der Region auch von den weiter anziehenden Ölpreisen, womit die ohnehin grassierenden Inflationssorgen weiter beschleunigt wurden. Zudem dämpften in China neue Corona-Restriktionen die Stimmung.

In Japan büsste der Leitindex Nikkei 225 (N225 28'246.53 +0.04%) im späten Handel einen Grossteil seiner Gewinne wieder ein und schloss mit einem hauchdünnen Plus von 0,04% auf 28’246,53 Punkte. Tags zuvor hatte die Börse in Tokio auch dank der aktuellen Yen-Schwäche noch rund 1% zugelegt.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands sackte um 1,10% auf 4173,51 Punkte ab. Eine unerwartet starke chinesische Handelsbilanz konnte nichts ausrichten gegen Berichte, wonach ein Stadtteil in Shanghai erneut streng abgeriegelt wurde und für Samstag Massentests geplant sind. Erst in der vergangenen Woche waren die Corona-Beschränkungen in der Stadt gelockert worden – am Aktienmarkt hatte dies Hoffnungen auf eine schnell wieder anziehende Konjunktur geweckt.

Die Märkte hätten jedoch «naiv eingepreist», dass die Lockerung der Beschränkungen in Peking und Shanghai der endgültige Sieg über die Corona-Variante Omikron und damit der Höhepunkt der Null-Covid-Strategie erreicht sei, merkte Jeffrey Halley vom Broker Oanda an. Auch in Hongkong, wo am Vortag noch eine Rally bei Technologietiteln die Kurse getrieben hatte, verpuffte die Euphorie: Der Hang-Seng-Index verlor zuletzt 0,86% auf 21 826,00 Zähler.