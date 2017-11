SMI: Seitwärts oder abwärts

Der Swiss Market Index hat die in der ersten Hälfte der Vorwoche angefallenen Verluste bis zum Wochenende vollständig aufgeholt. Diese Entwicklung ist in der Regel ein positives Vorzeichen, insbesondere wenn das zwischendurch erreichte Tief mit einer bereits im Chart etablierten Stabilisierungszone zusammenfällt – in diesem Fall mit der Unterstützung um 9050.

Bevor jetzt aber für den SMI (SMI 9299.61 1.26%) mit hinreichender Sicherheit ein erneuter Anlauf auf die massive Verkaufszone um 9300 vorausgesagt werden kann, ist Geduld erforderlich: Erst bleibt das Investorenverhalten im Bereich der 9200er-Marke abzuwarten. Dort könnte der oft als Wendepunkt wirkende Monatsdurchschnitt (blaue Kurve) nun einen Widerstand bilden – ohnehin ergeben mehrere obere Wendepunkte der Vortage hier eine Barriere.

Die übergeordnete Perspektive hilft, die jüngste Konsolidierung zu relativieren: Aus diesem Blickwinkel bleibt der Index in einem Aufwärtstrend (grün), der nach oben Luft bis 9360 lässt und mittelfristig auf die Rekorde um 9500/9550 hinsteuert. Auf der Unterseite ist der SMI durch den 200-Tage-Durchschnitt um 8920 bereits abgesichert, bei 8850 folgt eine Aufwärtstrendlinie, die bereits mehrere Richtungswechsel verursacht hat. Erst deutlich unter 8700 reichende Verkäufe würden Anlass zur erhöhten Vorsicht geben, kritisch wird es sogar erst unter der 8200er-Marke.

Kleinere Rückschläge bleiben dagegen auch weiterhin Einstiegsgelegenheiten, beispielsweise lässt sich mit passenden Calls dann auf einen Anstieg setzen (siehe Tabelle unten).