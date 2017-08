SMI: Seitwärtstrend bleibt dominant

Es gibt kaum etwas Schlimmeres für investmentwütige Marktteilnehmer als eine länger währende Handelsspanne. Ein beinahe lehrbuchmässig ausgebildetes Exemplar dieser Gattung quält Investoren beim Swiss Market Index nun schon seit Mitte Mai. Kurzzeitige Ausreisser in beide Richtungen weckten zunächst Hoffnungen, doch stets fand der Index wieder in den Tradingkanal zwischen rund 8835/8900 auf der Unterseite und 9070/9150 auf der Oberseite zurück. Aktuell wird der SMI (SMI 8943.04 -0.17%) eher im unteren Bereich dieser Spanne gehandelt, was die Gefahr eines Ausbruchs nach Süden leicht erhöht.

Hoffnung macht dagegen der übergeordnete Trend im weiter zurück reichenden Tageschart, der seit Ende des vergangenen Jahres nach oben zeigt. Solange der Markt die Seitwärtsbewegung nicht nach unten verlässt, bleibt zumindest auf lange Sicht ein weiterer Anstieg das wahrscheinlichere Szenario. Selbst wenn es anders kommt, sollten sich die Kurse spätestens im Bereich ihres 200-Tage-Durchschnittswerts um 8600 wieder fangen.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 16.75 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 13.05 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 9.20 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 12.05

