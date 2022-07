SMI: Seitwärtstrend bleibt länger

Der Swiss Market Index dürfte seine nächstgelegenen technischen Barrieren auch in den kommenden Tagen kaum nachhaltig überschreiten.

Zumindest der zuletzt auffällige Verkaufsdruck im Bereich der 10’900er-Marke könnte demnächst kompensiert werden, darauf deuten die wiederholten Anläufe des Index an diese Schwelle hin. Doch die Kombination von einer fallenden Orientierungslinie mit der Obergrenze des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot) um 11’050 dürfte auch in der näheren Zukunft weitere Gewinnmitnahmen befeuern. Auf der Unterseite sorgt die Serie leicht steigender Zwischentiefs seit der letzten Juniwoche für vorsichtigen Optimismus, doch das Risiko erneuter Rückschläge in den Bereich 10’400 / 10’600 bleibt hoch.