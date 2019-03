SMI schliesst mit Schlussspurt noch im grünen Bereich

(AWP/Reuters/RB) Anleger agierten am Mittwoch eher zurückhaltend. Der SMI (SMI 9403.16 0.04%) lag zumeist leicht im Minus. Mit der Eröffnung an der Wallstreet gab der Index der Blue Chips zuerst nach, drehte am Ende aber und legte gegenüber dem Vortag 4 Punkte oder 0,04% auf 9403 Punkte zu.

Beim breiteren SPI (SXGE 11067.39 0.05%) bot sich ein ähnliches Bild mit dem Unterschied, dass es nicht mehr ganz für ein Plus reichte.

Im SMI verzeichneten Finanzwerte wie Swiss Life (SLHN 439.1 0.62%) und Julius Bär (BAER 44.44 0.73%) leichte Gewinne. Stabilisierend wirkten die Pharma-Schwergewichte Roche (ROG 280.55 0.5%) und etwas weniger Novartis (NOVN 90.06 0.13%). Die Uhren- und Schuckhersteller Swatch und Richemont (CFR 73.08 -1.24%) bildeten die Schlusslichter.

Leclanché klettern fast 15%

Im SMIM (SMIM 2424.505 0.11%) schwangen Dormakaba (DOKA 689.5 6.24%), Helvetia (HELN 624.5 3.82%) und Logitech (LOGN 38.68 2.22%) obenaus. Helvetia und Dormakaba waren nach der Präsentation der Jahreszahlen gesucht. Der Computerzubehörhersteller Logitech strebt in den kommenden Jahren weiteres Wachstum an und will die Margen steigern. Die Langfristaussichten wurden angehoben. Auch Leclanché waren nach der Präsentation der Jahreszahlen gesucht. Der Aktienkurs stieg am Morgen zeitweise mehr als 20%.

Nach einer enttäuschenden Jahresbilanz und düsterem Ausblick trennten sich zahlreiche Investoren hingegen von Autoneum. Auch Newron Pharma und Orior lagen nach der kürzlichen Präsentation von Zahlen erneut im Angebot. Santhera hatten vergangene Woche nach erfreulichen Studiendaten stark zugelegt. Der Kurs schwankte in den letzten Tagen stark, am Mittwoch waren wieder Abschläge zu verzeichnen.

Der Euro notierte bei 1.136 Fr. zu, der Dollar stand bei 1.004 Fr. Gold (Gold 1287.04 -0.07%) gab um 1.60 $ auf 1286 $ pro Unze nach, Erdöl der Sorte Brent (Brent 65.85 0.27%) wurde praktisch unverändert für 65.60 $ pro Barrel gehandelt.

Wallstreet eröffnet Richtungslos

In Erwartung neuer Nachrichten rund um den Handelsstreit mit China halten sich US-Anleger bedeckt. Die Leitindizes Dow Jones (Dow Jones 25665.73 -0.55%), Nasdaq und S&P 500 (SP500 2770.64 -0.68%) notierten zur Eröffnung am Mittwoch kaum verändert. Es fehle an Impulsen, um die Kurse in die eine oder andere Richtung zu bewegen, sagte Scott Brown, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Raymond James. «Dieses Hin und Her wird noch eine Weile weitergehen, bis das Bild in Sachen Handelsstreit klarer wird.»

In der Nacht auf Mittwoch hatten die chinesischen Börsen noch leichte Gewinn verzeichntet, nachdem der Staatsplanungsausschuss verkündete, die Regierung wolle angesichts der sich abkühlenden Konjunktur den Binnenkonsum in diesem Jahr weiter stärken.