SMI: Sommerfrust und Sommerfrieden

In den warmen Monaten sollten Anleger nicht zu viel Bewegung im Markt erwarten. Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits seit der zweiten Junihälfte.

Es ist erstaunlich, wie lange sich der SMI in einer so engen Handelsspanne von nur 200 Punkten halten kann: Bereits drei Wochen oszillieren die Preise zwischen 11’870 und 12’070 ohne klaren Trend. Jetzt zeigt sich erstmals ein Indiz für die Ausbruchsrichtung, da der Index zuletzt bereits an seinem Monatsdurchschnittspreis (blaue Linie) gekauft wurde und nicht erst an der Südgrenze des Seitwärtskorridors. Dieser täglich berechnete Mittelkurs steigt aktuell von unten in die Tradingrange hinein.

Ansonsten bleibt zur Orientierung nur der übergeordnete Trend, der nach wie vor nach oben weist. Allerdings ist der Spielraum darin überschaubar, das Rückschlagspotenzial selbst ohne Gefährdung der Aufwärtstendenz im Vergleich dazu gross. Nach einer mehr oder minder ausgeprägten Stagnationsphase im Sommer ändert sich das Chance-Risiko-Verhältnis aber wieder ins Positive.