SMI schliesst klar im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse ist klar tiefer in die neue Woche gestartet. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8782.4 -0.33%) eröffnete 0,2% niedriger und gab rasch weiter nach. Vom Tagestief knapp über der Marke von 8800 erholte er sich zwischenzeitlich. Die negative Stimmung von den US-Märkten drückte jedoch am Nachmittag die Kurse in Zürich wieder nach unten. Am Freitag hatte der Leitindex praktisch unverändert geschlossen.

An Wallstreet zogen Facebook die Börsen nach unten. Auslöser war die Affäre um die missbräuchliche Nutzung von Facebook-Daten im Zuge des Wahlkampfes um die Präsidentschaft 2016. Der Dow Jones (Dow Jones 24610.91 -1.35%) notierte bei Börsenschluss in Europa 1,3% schwächer. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2712.92 -1.42%) verlor 1,5%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite sank gar 2,2%.

Swatch Group mit Gewinnen

Im Schweizer Leitindex schlossen nur die Titel von Swatch Group (UHR 405.6 0.22%) klar im Plus. Laut Händlern hatten die Experten von Morgan Stanley (MS 56.95 -0.97%) das Rating für die Aktien auf «Overweight» erhöht. Für Richemont (CFR 85.92 0.54%) hatten sie das Kursziel angehoben, was den Aktien erst am Nachmittag etwas Schwung gab.

Die Aktien der Credit Suisse (CSGN 17.18 0.26%) handelten nach freundlichem Start klar schwächer. Die Grossbank will nach dem Umbau wieder sehr profitabel sein, sagte Bankchef Tidjane Thiam zu CNBC. CS sieht sich zudem in Zusammenhang mit dem Kursverlust bei einem Volatilitätsprodukt mit einer Sammelklage konfrontiert. Auch die Titel der anderen Banken – UBS (UBSG 17.43 0.55%) und Julius Bär (BAER 60.96 0.4%) – büssten deutlich ein.

Zudem verloren Lonza (LONN 233.1 -0.98%), ABB (ABBN 22.75 0.13%) und Givaudan (GIVN 2140 0.19%) klar. Auch die Titel der drei Schwergewichte um Nestlé (NESN 75.4 -0.66%), Novartis (NOVN 76.52 -1.09%) und Roche (ROG 218.75 -0.27%) belasteten den Index.

Verkaufsempfehlung belastete Sunrise

Ebenfalls negative Kursbewegungen waren im breiten Markt zu beobachten. Der SMIM (SMIM 3501.24 0.2%) startete ebenfalls mit Verlusten und konnte nur zwischenzeitlich während der Mittagszeit ins Plus drehen.

Die Experten der Citigroup (C 72.7 -1.05%) hatten für die Papiere von Sunrise (SRCG 90.4 -0.33%) neu eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen, die den Papieren zusetzt. Das Kursziel lautet 82 Fr. Der Telecomkonzern hatte vor dem Hintergrund der Preissenkungen im Datenroaming durch Swisscom (SCMN 498.8 -0.76%) nachgezogen.

Im Plus schlossen die Werte von Partners Group (PGHN 728.5 3.11%). Auch Galenica (GALE 48.46 0%) notierten fester. Die Techwerte um AMS (AMS 114.95 1.73%) und Temenos (TEMN 115.3 1.59%) büssten hingegen ein.

Asien uneinheitlich

Das Bild an den asiatischen Märkten war zum Wochenauftakt gemischt. Der japanische Nikkei 225 notierte tiefer mit 0,9%. Auch der breiter gefasste Topix gab klar nach (–1%). Der Hang Seng in Hongkong notierte mit einem Plus von 0,1%. Auch auf dem chinesischen Festland stiegen die Kurse. Der CSI300 (0,4%) avancierte wie die Börsen in Schanghai (0,3%). Der südkoreanische Kospi (Kospi 2479.74 0.16%) verlor 0,8%.

Pfund zieht an

Der Euro handelte gegenüber dem US-Dollar und dem Franken fester. Die Gemeinschaftswährung kostete zur US-Valuta um 17:30 Uhr MEZ 1.2327 $. Der Euro-Franken-Kurs notierte mit 1.1726 Fr. etwas höher. Der amerikanische Dollar tendierte gegenüber dem Franken leichter mit 0.9514 Fr. Das britische Pfund stieg gegenüber allen wichtigen Währungen. Hintergrund war die Ankündigung, dass London und die EU eine Übergangsfrist für den Austritt Grossbritanniens aus der Union vereinbart hatten.

Gold fester

Der Goldpreis handelte bei Börsenschluss in Europa höher und notierte pro Feinunze bei 1311 $. Öl pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 66.711 0.88%) stand unverändert bei 66 $.