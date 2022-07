SMI: Stabil über der 10’800er-Marke

Aktuell wird der Swiss Market Index vergleichsweise gut oberhalb seiner nächstgelegenen horizontalen Wendezone nachgefragt.

Die einstige technische Hürde um 10’800 / 10’900 hat, nachdem sie übersprungen wurde, den in solchen Fällen häufigen Rollentausch vollzogen und dient nun bei kleineren Rückschlägen als Nachkaufzone auf der kurzfristigen Zeitebene. Die hohen Handelsvolumina, die in diesem Areal in den Vorwochen zustande gekommen sind (blaue Kreismarkierung), dürften diesen Effekt noch verstärken. Kommt es dennoch wieder zu einem Rückfall darunter, wäre dies ein Schwächesignal und würde einen erneuten Test des nächstfolgenden Bereichs um 10’400 / 10’600 erwarten lassen.

Solange die Kaufbereitschaft allerdings auf dem aktuellen Niveau bleibt, ist die Prognose zumindest auf der untergeordneten Zeitebene gar nicht so schlecht. Insbesondere, da sich auch die bis April zurück verfolgbare, fallende Orientierungslinie im Tageschart (schwarz) langsam aufzulösen beginnt. Im Idealfall bleibt daher eine Fortsetzung der aktuellen Bärenmarktrally bis 11’150 / 11’250 möglich, erst dort erreicht der SMI den oberen Rand seines kurzfristigen Schwankungsbandes (rot).