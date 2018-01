SMI: Stabiler Trend zum Wochenauftakt

Ein intakter Aufwärtstrend dominiert das Kursbild auf Sicht der vergangenen Monate (blau) und lässt dem Index nach oben Luft bis etwa 9670, wobei er ihn gleichzeitig um 9430 nach unten abstützt. Verstärkend kommt auf der Südseite noch der annähernd auf gleicher Höhe verlaufende Monatsdurchschnitt (grüne Kurve) hinzu, an dem sich der SMI (SMI 9537.28 -0.1%) in den Vorwochen stets stabilisierte – wie es in Aufwärtsbewegungen häufig zu beobachten ist.

Während der Chart der vergangenen Monate einen guten Überblick über die allgemeine Tendenz gibt, zeigt die feiner aufgelöste Variante der Vortage noch einige näher gelegene Chartmarken, die zu Wochenbeginn ebenfalls wichtig werden könnten: Hier fällt insbesondere die 9560er-Marke auf, an der bereits einige Mikro-Wendepunkte lagen, und die sich am vergangenen Freitag erneut als kleinere Barriere erwies. Auch der jüngste Ein- bis Zweitagestrend (blau) auf dieser Zeitebene ist erkennbar, er steigt mit etwa 30 Punkten täglich und startet heute bei 9580 auf der Oberseite und etwa 9520 auf der Unterseite.

Insgesamt zeigt der Markt damit eher aufwärts, wobei weitere Korrekturen in den Bereich 9430/9450 jederzeit möglich bleiben. Positiv ist an dieser Entwicklung vor allem, dass sich der Index offenbar auf dem neu erreichten Kursgebiet oberhalb der früheren Rekorde – und damit markttechnischen Widerstände – um 9500/9550 halten kann. Um hierbei Sicherheit zu gewinnen, bleibt aber auch die laufende Woche noch abzuwarten. Mutige Anleger spekulieren allerdings schon auf der Long-Seite, beispielsweise mit passenden Calls (siehe Tabelle unten).