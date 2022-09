SMI: Stabilisierung kommt voran

Die kleine Bodenbildung des Swiss Market Index macht Fortschritte. Der mittelfristige Trend ändert sich dadurch aber kaum.

Der SMI festigt seine Position am oberen Rand seiner September-Tradingrange, der sich um 10’900/10’950 lokalisieren lässt. Zuvor sendete eine mehrfache Bodenbildung am unteren Rand dieser Spanne um 10’650 bereits ein kleines Stärkesignal auf der untergeordneten Zeitebene. Findet der Markt in der kommenden Handelswoche auch oberhalb der 10’950er-Marke noch Käufer, wäre die Nordgrenze des kurzfristigen Prognose-Bandes (rot) bei derzeit 11’000/11’100 erstmals seit Monaten wieder in Reichweite.

Was aber von dieser Entwicklung unbeeinflusst bleibt, ist das Satellitenbild: Hier dominiert weiterhin ein fallender Trendkanal, dessen Fortsetzung nach einer Bärenmarktrally das auf längere Sicht wahrscheinlichere Szenario bleibt.