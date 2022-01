SMI: Stabilisierung unter 12’000?

Der Swiss Market Index ist mittlerweile an dem unteren Rand seines aus statistischen Schwankungen ableitbaren Kurskanals angekommen. Dort steigen die Chancen wieder.

Der SMI ist nach mehreren Verlustwochen in Folge in den südlichen Grenzbereich seines mittelfristigen Schwankungsbandes (blau) eingetreten, an dem sich auch die letzten beiden Korrekturen wieder umkehrten. Dieses Areal verläuft aktuell um 11’900 / 12’000 als erster Stabilisator, noch vor der markanten horizontalen Wendezone um 11’400 Zähler.