SMI: Starke Woche macht optimistisch

Der Index beendete die vergangene Handelswoche mit dem zweithöchsten Schlusskurs in diesem Jahr, obwohl es von Montag bis Donnerstag zunächst klar bergabging. Doch mit einem dynamischen Umschwung zurück nach oben kurz vor dem Wochenende drehte der Trend wieder deutlich in Richtung Norden bis fast an das Wochenhoch. Für ein eindeutiges Kaufsignal fehlt jetzt nur noch die stabile Nachfrage über 9150/9200. Dies ist nicht trivial, denn daran scheiterte der Markt seit Mai bereits häufiger.

Auf lange Sicht markiert eine Serie steigender Zwischenhochs und Zwischentiefs seit Sommer 2016 jedoch eine Aufwärtsbewegung, deren Fortsetzung mangels konkreter Umkehrsignale weiterhin das wahrscheinlichste Szenario bleibt. Als Kursziel ist hier unverändert das Areal um 9500/9550 festzuhalten. Ändern würde sich die positive Prognose erst bei einem Einbruch unter die 8700/8800, hier war zuletzt deutliches Kaufinteresse sichtbar. Doch schon vorher, zwischen 8970 und 9050/9070, dürfte sich bei einer kurzzeitigen Schwäche wieder ein Boden ausbilden können. Die Gefahr einer stärkeren Korrektur bleibt also vorerst überschaubar, kleinere Rückschläge sind unverändert Kaufgelegenheiten.

Trading-Idee Symbol Valor Produkt Strike Ratio Verfall Leverage DAXCBZ 31535370 Call 12000 500:1 15.12.17 12.83 DAXBAZ 35599057 Put 12600 500:1 16.03.18 10.78 SMIEYZ 32902722 Call 8600 500:1 15.12.17 13.46 SMIJDZ 35599794 Put 9600 500:1 15.12.17 11.63



KSMAMZ 35600046 Call 8600 500:1 15.12.17 20.85 KSMAWZ 35600224 Put 9400 500:1 15.12.17 21.10 KDAACZ 35600056 Call 11600 500:1 15.12.17 12.83 KDAALZ 35600062 Put 13200 500:1 15.12.17 17.84

