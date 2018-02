SMI handelt mit deutlichem Plus

Die Schweizer Börse nimmt erholt und gestärkt den Handel in der neuen Woche auf. So eröffnet der Swiss Market Index SMI (SMI 8813.34 1.51%) 1,3% im Plus und legt im weiteren Handelsverlauf noch zu. Der Volatilitätsindex der Börse geht indes 11% zurück.

Alle SMI-Valoren eröffnen im Plus. Im frühen Handel gewinnt ein Grossteil der Valoren noch hinzu. Besonders die stark gebeutelten Werte aus der Vorwoche steigen überdurchschnittlich. Lonza (LONN 229.4 2.5%) steigen deutlich. Auch Sika (SIK 7515 2.18%) ziehen an.

Für die klaren Gewinne sind massgeblich die steigenden Kurse der Schwergewichte um die Pharmatitel Roche (ROG 218.85 1.34%) und Novartis (NOVN 78.74 1.73%) sowie Nestlé (NESN 76.78 1.43%) verantwortlich.

Die Bankaktien um Credit Suisse (CSGN 16.505 1.23%), UBS (UBSG 17.45 1.25%) und Julius Bär (BAER 59.96 1.15%) erholen sich ebenfalls deutlich, avancieren aber weniger stark als der Gesamtmarkt.

Die mittelgrossen Werte steigen ebenfalls allesamt an. So legt auch der Index SMIM (SMIM 3460.38 1.49%) klar zu.

Am klarsten sind die Gewinne bei den Werten des Telecomunternehmens Sunrise (SRCG 91.35 4.46%) sowie des Industriekonzerns Georg Fischer (FI-N 1266 1.69%).

Also (ALSN 124.4 1.63%) eröffnen 7,1% im Plus. Der IT-Logistiker hat den Umsatz und den Konzerngewinn im Geschäftsjahr 2017 um je 11% gesteigert und zahlt eine klar höhere Dividende.

Meyer Burger (MBTN 1.626 1.62%) legen bei Eröffnung 7,1% zu. Der Solarzulieferer hat einen Auftrag für seine SmartWire Connection Technology (SWCT) von der norwegischen REC Group erhalten. Das Auftragsvolumen wird nicht genannt, schreibt die Nachrichtenagentur AWP.

Zudem ziehen Cicor und Orascom (ODHN 15.1 6.71%) deutlich an. Beide Momentumswerte sind im Zuge des Ausverkaufs der vergangenen Woche deutlich unter Druck geraten.

Euro bei 1.15 Fr.

Der Euro liegt zum Franken bei 1.1507 Fr. Zum Dollar notiert die europäische Einheitswährung etwas fester bei 1.2266 $. Der Greenback handelte zur Schweizer Währung leichter bei 0.9381 Fr.

Ölpreis legt zu

Der Ölpreis gewinnt 1,8%. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 63.725 1.97%) kostet gut 63 $. Letzte Woche ist der Preis unter Druck geraten. Gold (Gold 1320.54 0.33%) notiert stabil. Die Feinunze des Edelmetalls liegt 1321 $.