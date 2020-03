SMI startet mit Abgaben

(AWP) Am Ende einer erneut volatilen Woche halten sich die Anleger am Schweizer Aktienmarkt zurück. Der Leitindex SMI (SMI 9024.55 -1.95%) startet nach einem Spurt über mehr als 12% innerhalb von drei Tagen am Freitag denn auch in der Verlustzone. Wie aber bereits der Kursverlauf am Donnerstag gezeigt hat, könnte sich diese Tendenz spätestens mit der Eröffnung der Wallstreet ändern.

Laut Händlern sind die Investoren derzeit hin- und hergerissen. So raten zwar einige Investmenthäuser schon zu einer Rückkehr in Aktien. Auf der anderen Seite sei die Angst vor einer Bullenfalle – insbesondere falls die Rezession tiefer und länger als erwartet ausfallen sollte – sehr gross. Zudem sei es angesichts der Flut an negativen Nachrichten für viele Anleger schwierig, sich schon wieder auf Aktien zu stürzen. Zahlreiche Stimmen am Markt warnen darüber hinaus, dass es sich bei dem starken Plus der vergangenen Tage nur um eine Gegenbewegung und noch nicht den Beginn einer nachhaltigen Erholung handelt.

Der SMI verliert um 9.30 Uhr 1,27% auf 9087,53 Punkte. Der SLI, in dem die dreissig wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 1,35% auf 1339,85 und der breite SPI (SXGE 10951.88 -1.75%) um 1,11% auf 11’023,85 Zähler.

Finanztitel geben nach

Einmal mehr sind die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 8.344 -3.67%) und UBS (UBSG 9.318 -2.27%) unter den grössten Verlierern zu finden. Trotz aller Hilfsmassnahmen von Regierung und Notenbank bleiben die Sorgen bestehen, dass gerade Banken besonders stark unter der aktuellen Situation leiden.

Analystenkommentare lasten derweil auf den Aktien des Warenprüfkonzerns SGS (SGSN 2208 -3.5%) und auf Kühne + Nagel (KNIN 132.85 -2.5%). Bei Givaudan (GIVN 2892 -2.76%) sehen die Kursabgaben zwar noch grösser aus. Allerdings werden die Titel an diesem Tag ex Dividende von 62 Fr. gehandelt.

Auch LafargeHolcim (LHN 35.33 -2.02%) fallen zurück. Der Baustoffkonzern rechnet für das zweite Quartal mit deutlichen negativen Auswirkungen der Coronakrise und kassiert seinen Ausblick für das laufende Jahr (lesen Sie hier mehr).