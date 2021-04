SMI startet ohne klare Richtung

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt ist zur Wochenmitte zwar verhalten freundlich in den Handel gestartet, pendelt mittlerweile aber um den Vortagesschluss. Händler warnen, dass der Handelsverlauf eher in ruhigen Bahnen weitergehen dürfte, da sich die Anleger vor der US-Notenbanksitzung am Abend zurückhalten werden. Hierzulande ist der Nachrichtenfluss auch von Unternehmensseite eher mau, da die Berichtssaison eine Verschnaufpause einlegt.

Von der US-Notenbank erwarten die Marktteilnehmer unterdessen, dass sie die sehr lockere Geldpolitik und damit auch die monatlichen Anleihenkäufe von derzeit 120 Mrd. $ bestätigen wird. «Ähnlich wie die EZB dürfte das Fed eine Diskussion über einen Ausstieg noch vermeiden», kommentiert ein Händler. Der Fokus dürfte abgesehen davon etwas stärker auf den Technologiewerten liegen, nachdem in den USA am Dienstag nach Börsenschluss die Konzerne Google, AMD und Microsoft starke Quartalszahlen ausgewiesen haben. Am heutigen Abend stehen nach US-Börsenschluss dann die Zahlen von Apple (AAPL 134.39 -0.24%), Facebook (FB 303.57 +0.17%) und Amazon (AMZN 3'417.43 +0.25%) auf dem Programm.

Der SMI (SMI 11'092.34 0%) präsentiert sich gegen 9.20 Uhr mit +0,06% leicht fester bei 11’099,11 Punkten. Der SLI, in dem die dreissig wichtigsten Aktien enthalten sind, tritt mit +0,08% ebenfalls auf der Stelle bei 1802,21 Punkten, und der breite SPI (SXGE 14'289.55 -0.04%) ist mit –0,02% nahezu unverändert bei 14’292,86 Zählern.

Spitzenreiter sind im frühen Handel die Grossbanken UBS (+1,8%) und CS (+1,3%). Diverse Analysten haben sich am Morgen zu den beiden Unternehmen durchaus wohlwollend geäussert – die Papiere der Credit Suisse (CSGN 9.60 +0.17%) werden von UBS (UBSG 14.00 +1.16%) gar neu zum Kauf empfohlen. Zudem hat der Konkurrent Deutsche Bank (DBK 10.90 +6.97%) das beste Quartal seit sieben Jahren erzielt, und die spanische Grossbank Santander hat den Nettogewinn verfünffacht.

Branchenkollegen wie Swiss Life (SLHN 449.30 +1.31%), Julius Bär (BAER 57.44 +0.42%) und Zurich Insurance (ZURN 377.20 +0.27%) sind mit Kursgewinnen zwischen 1,3 und 0,4% ebenfalls auf den Einkaufslisten der Anleger zu finden.

Unter den grössten Verlierern sind derweil Logitech (LOGN 103.10 -1.1%), und auch Temenos (TEMN 137.95 +0.4%) fallen zurück. Händler meinen, dass Investoren womöglich erst einmal die Zahlen aller grosser US-Tech-Werte abwarten, bevor sie dem Sektor eine klare Richtung geben. Ausserdem wird Logitech am morgigen Donnerstag Zahlen vorlegen.

In den hinteren Reihen fallen Barry Callebaut (BARN 2'040.00 -6.76%) nach einer Aktienplatzierung um 6,9% zurück, während Santhera (+6,1%) von guten Studiendaten profitieren.

Euro fällt leicht – US-Geldpolitik im Fokus

Der Eurokurs ist am Mittwoch etwas unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung kostete am Vormittag 1,2075 $ und damit etwas weniger als am Vorabend (1,2080 $).

Zum Franken legte der Euro indes ganz leicht zu auf 1,1059 Fr. nach 1,1052 am Vorabend. Auch der US-Dollar zog etwas an auf 0,9160 Fr. nach 0,9143 Fr. am Vorabend.

Am Dienstag bereits war die jüngste, von Impfortsschritten gegen das Coronavirus getriebene Aufwärtsbewegung des Euro etwas ins Stocken geraten. Nun rückt die US-Geldpolitik in den Mittelpunkt. Am Abend gibt die amerikanische Notenbank (Fed) nach ihrer zweitägigen Zinssitzung ihre Entscheidungen bekannt. Ein Kurswechsel wird erst einmal nicht erwartet: Die Fed dürfte ihre extrem lockere Linie aus Leitzinsen nahe der Nulllinie und Wertpapierkäufen von 120 Mrd. $ je Monat bestätigen.

An den Märkten hat allerdings eine Debatte über ein Zurückfahren der geldpolitischen Unterstützung begonnen. Hintergrund ist die spürbare Erholung der US-Wirtschaft von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Impfungen gingen in den USA rascher voran als in Europa. Zudem wird die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten durch grössere Konjunkturprogramme gestützt.

Bisher hat die Notenbank stets darauf verwiesen, dass es für eine Debatte über eine schärfere Gangart bei der Geldpolitik noch zu früh sei. Beobachter gehen derzeit mehrheitlich davon aus, dass die Fed um die Jahreswende 2021/22 herum damit beginnen wird, ihren Fuss vom Gaspedal zu nehmen.

Die Experten der Landesbank Helaba etwa sehen Chancen, dass zum Ende dieses Jahres das Abschmelzen der Anleihenkäufe startet. Allerdings gelte dies nur bei einem «substanziellen Fortschritt» am Arbeitsmarkt. Noch sei die Arbeitslosenquote zu hoch und die Unterbeschäftigungsquote liege noch höher als nach der Rezession 2001.

Ölpreis stabil – Opec+ hält an Kurs fest

Der Ölpreis hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Die Entscheidung des Ölverbunds Opec+ vom Vorabend, an dem Anfang April vorgezeichneten Kurs festzuhalten, bewegte den Markt kaum. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.44 -0.15%) 66.39 $. Das waren 3 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 62.99 +0.66%)) fiel ebenfalls geringfügig auf 62.89 $.

Nach einem Treffen ranghoher Minister hatte der Ölverbund Opec+ am Dienstagabend bestätigt, seine Förderung in den kommenden drei Monaten Zug und Zug zu erhöhen. Die Tagesproduktion soll schrittweise um insgesamt rund 2 Mio. Barrel ausgeweitet werden. Seit dem Einbruch des Ölpreises in der ersten Coronawelle im Frühjahr 2020 ist die Ölproduktion des Verbunds per Beschluss gedeckelt. Die Hoffnung auf wirtschaftliche Besserung und eine anziehende Ölnachfrage lässt den Verbund aber zuversichtlicher nach vorne schauen.

Rohstoffexperten der Commerzbank (CBK 5.26 +1.66%) geben jedoch zu bedenken, dass eine Ausweitung verfrüht sein könnte. Sie verweisen auf die teils sehr angespannte Coronalage in Ländern wie Indien, Japan oder der Türkei. All diese Länder sind grosse Ölimportländer. Dem steht die kräftige Konjunkturerholung in anderen grossen Nachfrageländern wie den USA oder China gegenüber. Die Aussichten für die Erdölnachfrage sind damit unsicher.

Bitcoin Bitcoin 54'209.00 -1.37% )

Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin hat im Verlauf der letzten Woche zwar etwas an Wert eingebüsst. Die teilweise starken Rücksetzer wurden aber zu Wochenbeginn grösstenteils getilgt.

Am Mittwochmittag notiert der Kurs der «Krypto-Leitwährung» auf der Plattform Bitstamp bei rund 54’500 $ und damit zum Stand der Vorwoche rund 1,4% tiefer. Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins sinkt damit auf rund 1017 Mrd. $ nach 1040 Mrd. eine Woche zuvor. Der Anteil am Gesamtmarkt ist derweil mit noch knapp 50% leicht gesunken.

Zwischenzeitich erlebte der gesamte Markt einen steilen Sturzflug. Vor dem Wochenende sackte die von Coinmarketcap ausgewiesene Gesamtmarktkapitalisierung von über zwei Billionen US-Dollar auf rund 1,7 Bio. ab. Als Auslöser galten Pläne der US-Regierung, die Steuer auf Kapitalerträge für Reiche zu erhöhen, was auch Erträge aus Kryptoanlagen treffen könnte.

Marktbeobachter nannten als möglichen Erholungsgrund Medienberichte wonach die US-Bank JPMorgan die Einrichtung eines Bitcoin-Fonds für ihre Kunden plane. Hinzu gekommen sei eine technische Gegenbewegung des Bitcoin-Kurses angesichts der zuvor erlittenen Verluste.

Ether und BNB oben auf

Den Rekordkurs fortgesetzt hat derweil die zweitgrösste Blockchain-Währungen Ether. Das Wochenplus von rund 12,4% bescherte der Kryptowährung am frühen Mittwochmorgen ein neues Allzeithoch bei 2709 $. Zur Berichtszeit notiert Ethereum bei 2611 $.

Starke Konkurrenz für den Ether erwächst indes aus der Plattform-Währung der führenden Kryptobörse Binance. Der Binance Coin (BNB) steht mittlerweile auf Platz drei der Marktkapitalisierungsliste und verdoppelte seinen Wert alleine in den letzten 30 Tagen auf über 550 $. Binance kündigt jüngst an eine eigene Plattform für den Verkauf sogenannter NFTs (Non-Fungible-Token) zu lancieren.