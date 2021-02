Schweizer Aktienmarkt tendiert fester

(AWP/Reuters/BB) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zur Wochenmitte fester. Dabei hat der Leitindex SMI (SMI 10'883.69 +0.74%) seine Avancen im Verlauf des Handels ausgebautt es. Festere Schwergewichte und Finanzwerte geben dem Markt Rückenwind.

Getragen wird die derzeit gute Stimmung an den Börsen weltweit von Konjunkturhoffnungen. Dabei steht weiterhin das geplante, billionenschwere Konjunkturpaket in den USA im Fokus der Anleger. Während Unternehmenszahlen und wichtige Konjunkturdaten am Mittwoch dünn gesät sind, warten die Börsianer nun noch auf Äusserungen des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Abend zur Lage der Wirtschaft.

An der Spitze des Leitindex SMI wechseln sich das Trio Zurich Insurance (ZURN 380.20 +1.39%), Lonza (LONN 597.00 +1.57%) und Nestlé (NESN 101.16 +1.91%) ab. Während der Versicherer diese Woche Zahlen vorlegt, ist es bei dem Pharmazulieferer die Erhöhung des Kursziels durch Berenberg das neue Impulse verleiht. Der Nahrungsmittelkonzern hat seinen Anteil an IVC Evidensia, einem Betreiber von Veterinärkliniken, aufgestockt.

Obschon sich das Schwergewicht in der Covid-19-Krise nicht vom Markt absetzen konnte, scheint das Sentiment nun für den Konzern zu sprechen. Kommende Woche veröffentlicht der Weltmarktführer seinen Jahresbericht. Und dabei rechnet der Markt mit einer leichten Dividendenerhöhung, wie es bei Rahn und Bodmer heisst.

Im breiten Markt avancieren Basilea (BSLN 55.50 +4.72%). Das Biopharmaunternehmen hat positive Studienergebnissse veröffentlicht. Der Messtechniker Inficon erhält Rückenwind durch eine Studie der UBS. Unbeeindruckt zeigen sich dagegen die Aktien von LM Group. Der Online-Reiseanbieter wird das abgelaufene Geschäftsjahr voraussichtlich mit einem Verlust in Millionenhöhe abschliessen.

AMS haben ihre anfänglichen Zugewinne wieder abegeben. Die Valoren hatten sich am Vormittag etwas vom Kurssturz des Vortages erholt. Gestern hatten Gewinnmitnahmen nach der Bekanntgabe des Jahresergebnisses sie massiv unter Druck gesetzt. Kühne+Nagel stehen heute ebenfalls auf der Verliererseite.

Franken legt gegenüber dem Euro zu

Der Euro zeigt sich am Mittwoch wenig bewegt. Gegenüber dem Dollar notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,2127 $ leicht höher, gegenüber dem Schweizer Franken unterschreitet er allerdings erneut die 1,08-Marke; am Nachmittag notiert er 1,07985 Fr.

Fr. leicht tiefer. Entsprechend verliert der Dollar zum Franken etwas; der Kurs liegt bei 0,8910 Fr.

Ölpreis erreicht höchsten Stand seit einem Jahr

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre jüngsten Kursgewinne angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.26 +0.02%) kostete im Mittagshandel 61,54 $. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 58.41 +0.31%)) stieg auf 58,69 $.

Asien handelt positiv

Die asiatischen Aktienmärkte notieren getrieben durch Konjunkturhoffnungen der Anleger im Plus. Der japanische Nikkei 225 legt zu, der breiter gefasste Topix klettert ebenfalls. Der Hang Seng in Hongkong steigt genauso wie Chinas Leitindex CSI 300. Der südkoreanische Kospi avanciert, und auch der australische S&P/ASX 200 legt zu.

Wallstreet fast unverändert

Die Börsen in den USA haben am Dienstag fast unverändert zu den Rekorden am Vortag geschlossen. Der Dow Jones (Dow Jones 31'375.83 -0.03%) Industrial ging mit 31’376 Zählern aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,1% auf 3911 Punkte ab. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 0,1% auf 14’008 Zähler.