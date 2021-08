SMI startet zum Wochenauftakt durch

(AWP) Erst am vergangenen Freitag hatte der Leitindex SMI (SMI 12'152.75 +0.3%) bei 12’146,68 Punkten eine neue Bestmarke gesetzt – und dies obwohl der Schweizer Aktienmarkt zuletzt nicht so recht in Schwung gekommen ist. Nach Ansicht von Marktteilnehmern dürfte der hiesige Markt – trotz des freundlichen Starts heute – auch in dieser Woche seine Hängepartie fortsetzen. So fehle ihm nach oben die Schwungkraft. Gleichzeitig sei der Abgabedruck noch zu gering, um eine grössere Korrektur einzuleiten. Vielmehr habe zuletzt die Volatilität klar zugenommen, heisst es von Händlerseite.

Dies habe sich in einigen heftigen Bewegungen sowohl nach unten als auch nach oben widergespiegelt. “Die Hauptsorge der Märkte scheint nun darin zu bestehen, ob die zweite Jahreshälfte an die guten Zahlen anknüpfen kann, die wir in den letzten zwei Wochen von den verschiedenen Unternehmen erhalten haben”, fasst ein Börsianer die Stimmung zusammen. Zunehmende Fälle der Delta-Variante in ganz Asien sowie ein behördliches Durchgreifen in China haben den Optimismus von vor ein paar Monaten der Vorsicht weichen lassen, ob die bisher in diesem Jahr verzeichneten Zuwächse aufrechterhalten und ausgebaut werden können. Für Impulse dürften zum Wochenstart vor allem Konjunkturdaten wie die Einkaufsmanager-Indizes aus der Industrie sorgen. In China etwa ist der Caixin-Index auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2020 gefallen. Hierzulande wiederum ist die Jahresinflation im Juli weiter leicht angezogen, der PMI Dienstleistungen folgt später.

Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,60 Prozent höher bei 12’189,77 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,76 Prozent auf 1977,26 und der umfassende SPI (SXGE 15'621.52 +0.28%) um 0,58 Prozent auf 15’667,97 Zähler. 27 Gewinnern stehen im SLI zwei Verlierer gegenüber. Swisscom (SCMN 544.80 -0.04%) sind unverändert.

Mit +1,6 Prozent ziehen die Holcim-Aktien zunächst deutlich an. Laut Insidern gehört der brasilianische Zementhersteller CSN Cimentos zu den Bietern für Holcim-Aktivitäten in dem südamerikanischen Land.

Fest präsentieren sich auch die Technologiewerte Logitech (LOGI 100.35 +1.3%) (+1,9%) und AMS (+1,3%). Auch Finanzwerte wie die CS, und die Versicherer Swiss Life (SLHN 473.00 +1.07%), Zurich und Swiss Re (SREN 83.00 +1.19%) fallen mit Aufschlägen zwischen 1,5 und 1,0 Prozent positiv auf.

Kursabgaben verzeichnen aktuell lediglich Nestlé (NESN 114.40 -0.35%) (-0,1%) und Kühne+Nagel (-0,4%). Der Logistiker ist im bisherigen Jahresverlauf allerdings auch der grösste Gewinner unter den Blue Chips.