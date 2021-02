Anleger üben Zurückhaltung

(AWP/Reuters/BB) Der Schweizer Aktienmarkt baut seine Verluste im Verlauf des Vormittags weiter aus. Trotz eigentlich positiver Vorgaben aus den USA und Asien. Da heute nur wenige Unternehmen Zahlen vorlegen, fokussieren Anleger vor allem auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Die Stimmung bleibe aber grundsätzlich und angesichts der Rekordjagd an der Wall Street gut.

Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung, genährt durch die Zulassung neuer Impfstoffe und ein riesiges US-Konjunkturpaket lassen die Anleger insbesondere zu zyklischen Papiere greifen. Am Freitag sind es denn auch insbesondere die defensiven Schwergewichte, die den Markt nach unten ziehen.

Oben im Leitindex SMI (SMI 10'783.60 -0.71%) stehen neben LafargeHolcim (LHN 50.04 +0.72%) die Uhren- und Luxuskonzerne Richemont (CFR 85.88 +0.68%) und Swatch Group (UHR 270.10 +2.04%). Letztere können dabei von einer Verbesserung der Einstufung durch Goldman Sachs (GS 293.75 +1.8%) profitieren. ABB (ABBN 26.02 -0.27%) erholen sich leicht vom gestrigen Rückschlag nach den Jahreszahlen.

Die Hoffnung auf ein Anspringen der globalen Konjunktur manifestiert sich in der Suche nach Zyklikern wie Kühne+Nagel, LafargeHolcim oder Straumann (STMN 1'085.00 +0.37%). Gefragt sind ebenfalls AMS (AMS 23.68 +5.48%). Die Valoren des Sensorenherstellers stossen auf reges Interese. Eine Unternehmensstudie von Exane BNP Paribas liefert Impulse. Laut den Analysten sei die Angst vor Auftragsverlusten beim Grosskunden Apple (AAPL 137.39 +2.58%) übertrieben.

Dagegen werden Finanzwerte wie UBS (UBSG 13.52 +0.48%) oder Partners Group (PGHN 1'110.50 -0.49%) nach einem deutlichen Anstieg heute wieder etwas gebremst. Auch Swisscom (SCMN 478.20 -1.52%) gehört zu den Verlierern. Der Telekomkonzern hatte gestern enttäuschende Zahlen vorgelegt.

Die Pharmariesen Novartis (NOVN 81.54 +0.01%) und Roche (ROG 310.70 -1.75%) notieren uneinheitlich- Während erstere leicht anziehen, ist bei letzteren von Gewinnmitnahmen die Rede. Von den defensiven Schwergewichten drücken aber vor allem Nestlé (NESN 100.28 -1.69%) auf den Markt. Marktteilnehmern zufolge ist Absicherung bei der aktuellen Suche nach Risiko weniger gefragt.

Im breiten Markt avancieren Aluflexpack (AFP 38.70 +7.5%). Der Verpackungsproduzent hat 2020 mehr Umsatz erzielt. Nach Zahlen legen auch Mobimo zu. Das Biopharmaunternehmen Cosmo (COPN 87.50 +2.34%) profitiert von einem weiteren Lizenznehmer.

Molecular Partners (MOLN 24.60 +0.41%) geben dagegen nach. Das Biotechnologie-Unternehmen will nach seinem Vorstoss in die Virologie verstärkt die Entwicklung forcieren.

Ebenfalls zu den Verlierern gehören Landis+Gyr (LAND 62.00 -3.95%). Händlern zufolge gäbe es einen grösseren Verkäufer am Markt, dessen Identität aber noch nicht bekannt sei. Eventuell führt aber auch ein Interview von CEO Werner Lieberherr mit «The Market» zu negativen Reaktionen am Markt. Der Firmenchef hatte darin am Donnerstag versprochen, das Unternehmen verlässlicher zu machen.

Euro kann zulegen

Der Euro ist am Freitag nach deutlichen Vortagesverlusten ein wenig gestiegen. Der Kurs der Gemeinschaftswährung stieg bis zum Mittag auf 1,1975 $. Auch gegenüber dem Franken hat der Euro auf 1,0821 Fr. ganz leicht zugelegt. Der $ ist gleichzeitig auf 0,9035 Fr. zurückgegangen

Die Erholung des Euro dürfte lediglich eine leichte Gegenbewegung zu den jüngsten Verlusten sein. Die Schwäche der Gemeinschaftswährung ist nach Einschätzung der Commerzbank (CBK 5.67 +0.53%) auf die besseren Wirtschaftsaussichten in den USA und das Impfchaos in Europa zurückzuführen.

Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise haben am Freitag weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 59.68 +1.05%) kostet am Mittag 59,44 $. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 57.12 +1.44%)) liegt bei 56,81 $.

Wallstreet erreicht neue Höchststände

Positive Konjunkturdaten und Unternehmensergebnisse sorgten gestern bei den Börsenindizes S&P 500 und Nasdaq Composite für neue Höchststände. Sie legten 1,1 und 1,2% zu. Der Dow Jones stieg ebenfalls 1,1%, liegt mit 31’055 Punkten aber noch unter dem Rekordhoch.

Aktienmärkte in Asien tendieren fester

In Asien tendieren die Aktienmärkte ebenfalls fester. In Tokio notiert der Nikkei 225 1,5% höher auf 28’765. Der Hongkonger Hang Seng und der chinesische Festlandbörsenindex CSI 300 haben 0,9% zugelegt. In Hongkong stiegen die Aktien von Kuaishou Technology am Tag des Börsengangs von 115 auf 320 HK-$. Das junge Unternehmen steht hinter der Video-App Kuaishou, die ähnlich funktioniert wie TikTok.

Der australische Börsenindex S&P/ASX 200 hat dank einem weiteren Anstieg von 1,1% ein Wochenplus von 3,5% erzielt. Der koreanische Kospi ist am Freitag ebenfalls 1,1% höher aus dem Handel gegangen.