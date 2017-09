ABB an der Spitze des SMI

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Dienstag zur Erholung an. Der Swiss Market Index (SMI (SMI 8909.68 0.51%)) notiert am Mittag im Plus.

Zu den grössten Gewinnern im SMI gehören ABB (ABBN 22.77 1.43%), Nestlé (NESN 80.85 0.75%), Richemont (CFR 85.9 1.18%) und Novartis (NOVN 80.55 0.62%). Der Pharmakonzern hat eine erfolgreiche Studie zum MS-Medikament Gilenya vorgelegt. Auch die Banktitel Credit Suisse (CSGN 14.04 0.29%) und UBS (UBSG 15.68 -0.13%) avancieren.

UBS hat im Rahmen einer allgemeinen europäischen Aktienmarktstudie den Bankensektor von «Neutral» auf «Overweight» hochgestuft und im Gegenzug den Pharmasektor von «Overweight» auf «Neutral» zurückgenommen. Im Rahmen dieser Entscheidung wurde auch die Empfehlungsliste überarbeitet und wurden die Aktien der Credit Suisse in die Liste der «Top Stocks» aufgenommen.

Sika akquiriert in Tschechien

Sika (SIK 6865 -0.07%) hat in Tschechien eine kleine Akquisition durchgeführt: den Anbieter von Abdichtungssystemen KVK Holding mit einem Jahresumsatz von 42 Mio. Fr.

Am unteren Ende des Leitindex stehen Swiss Re (SREN 85.7 -0.17%) und Swiss Life (SLHN 340.8 -0.41%). Swisscom (SCMN 477.1 -0.1%) kommen ebenfalls nicht vom Fleck. HSBC (5 742.9 -0.36%) hat zwar das Kursziel für die Swisscom-Aktien erhöht, die Einstufung wurde aber auf «Hold» belassen.

Der Analyst zieht Sunrise (SRCG 80.8 0.12%) vor. Die Aktien der Konkurrentin profitieren von einer Kurszielerhöhung von 86 auf 100 Fr. durch HSBC.

Straumann nach Hochstufung fester

Bei den mittelgrossen Unternehmen wurden ausserdem die Titel von Straumann (STMN 623.5 1.8%) von Merrill Lynch direkt von «Underperform» auf «Buy» hochgestuft.

Zulegen können ausserdem Temenos (TEMN 96.1 2.07%), OC Oerlikon (OERL 13.95 1.82%) und erneut AMS (AMS 72.15 0.84%). Dagegen verzeichnen Helvetia (HELN 535.5 -0.37%) wieder einen Verlust, und Clariant (CLN 23.29 -0.56%) geben nach dem gestrigen Gewinn nach.

MCH und BKW nach Zahlen tiefer

Am breiten Markt fallen die Aktien der MCH Group (MCHN 70.3 -9.06%) nach schwachen Semesterzahlen. Auch BKW konnte mit dem Halbjahresergebnis nicht überzeugen. Dagegen notieren Santhera trotz höherem Verlust in der Berichtsperiode fester.

Zu den Gewinnern gehören ausserdem Zwahlen & Mayr (ZWM 223.9 3.23%), Orascom (ODHN 7.16 2.73%) und Feintool (FTON 119.5 3.82%).

Dax erholt sich ebenfalls

Auch der deutsche Leitindex Dax kann den Gewinn ausbauen und legt bis zum Mittag 0,7% zu.

An der Spitze stehen die Aktien von Merck (MRK 63.83 -0.05%) (MRK 95.23 3.42%) KGAA. Der Pharmakonzern erwägt den Verkauf der Consumer-Health-Sparte.

Erneut zulegen können ausserdem die Valoren der Autobauer Volkswagen (VOW 152 1.2%) und BMW (BMW 80.66 1.93%) sowie Daimler (DAI 62.82 1.58%). Gemäss der Nachrichtenagentur Reuters profitieren sie vom etwas schwächeren Euro.

Nordkorea belastet erneut

In Asien belasteten die Spannungen um Nordkorea erneut die Stimmung an den Aktienmärkten in Tokio und Südkorea. Der Nikkei büsste 0,6% ein, und der Kospi verlor 0,3%. Gemäss Reuters gibt es Hinweise darauf, dass ein neuer Raketentest bevorstehen könnte.

In Hongkong notierte der Hang Seng Index 0,3% höher, und der Shanghai Composite gewann 0,2%. Die Börsenplätze profitierten von guten Wirtschaftsdaten aus China. So kletterte der Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex im August auf 52,7, nach 51,5 im Vormonat.

Ölpreis um 52.50 $

Der Ölpreis notiert etwas fester. Ein Fass der Nordseesorte Brent (Brent 52.477 0.51%) kostet am Dienstagmorgen etwa 52.50 $.

Gold hat sich nicht bewegt. Der Unzenpreis verharrt auf 1336 $.

Der Euro wird zu 1.1382 Fr. gehandelt; 1 $ kostet 0.9560 Fr.