SMI: Stimmung kann schnell kippen

Der Swiss Market Index befindet sich nach wie vor in einer gesunden markttechnischen Verfassung, aber zuletzt haben sich kleinere Warnsignale gehäuft.

Der anhaltende Verkaufsdruck um 11’250/11’270 hat den SMI von einem kurzfristigen Aufwärts- in einen Seitwärtstrend drehen lassen. Dies ist nach dem vorausgegangenen starken Anstieg eine normale Entwicklung, allerdings sollte dabei der nächstgelegene horizontale Stabilisierungsbereich um 10’950/11’000 möglichst nicht unterschritten werden. Sonst müssen sich Anleger auf eine etwas länger anhaltende Konsolidierung einstellen, die sich weiter bis in den Bereich 10’500/10’600 ausdehnt.

Der Blick auf eine langfristige Darstellungsform des Kursverlaufs zeigt, dass der Markt an einigen oberen Begrenzungslinien angekommen ist. Unabhängig davon, ob er dem älteren von zwei Aufwärtstrendkanälen folgt (blau) oder der steileren, ebenfalls seit fast zwei Jahrzehnten bestehenden Alternative (grau): Etwa um 11’500 befinden sich auf diese Korridore zurückzuführende Orientierungsgeraden, an denen eine zumindest vorläufige Stagnation oder sogar eine Richtungsumkehr auf dieser Zeitebene deutlich wahrscheinlicher wird. Der Unterschied ist nur, dass in dem optimistischer eingezeichneten Trendkanal im Anschluss noch Luft nach oben bis an die äusserste Grenzlinie bei rund 15’400 bleibt.

Trading-Idee: Zertifikate wie der Valor 57946549 der UBS bleiben nach wie vor geeignet, um an einem weiteren Aufwärtstrend des SMI zu partizipieren. Diese Papiere hebeln Schwankungen des SMI um den Faktor vier. Für neue Käufe warten Anleger aber idealerweise auf ein günstigeres Chance-Risiko-Verhältnis. Wer bereits Gewinne zu verzeichnen hat, kann sie auch teilweise realisieren.