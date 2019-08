SMI: Südliches Kursziel fast erreicht

Aus markttechnischer Sicht steigen die Chancen für eine zumindest vorläufige Bodenbildung um 9400, denn dort ist der SMI (SMI 9711.58 1.86%) sowohl an einer bereits häufiger aufgetretenen horizontalen Wendezone (grau) und an einem ebenfalls schon bewährten Aufwärtstrend (orange) angekommen. Zugleich hat der Index die Untergrenze seines kurzfristigen Schwankungskorridors erreicht (graue Fläche), und zeitweise sogar nach unten durchbrochen was die Wahrscheinlichkeit einer kleinen Gegenbewegung zurück nach oben temporär stark ansteigen lässt. Mehr als eine Erholung zurück an den einstmals verlässlichen, aber nun ins Gegenteil verkehrten Haltebereich um 9800 dürfen sich Anleger jedoch erst einmal nicht erwarten (grün).

Nach einer Bärenmarktrally bleibt die im Langfristchart ersichtliche Zielzone um 9200/9400 weiter im Fokus. Dort dürften der 200-Tage-Mittelkurs (violett) sowie ein weiterer waagerechter Umkehrbereich wieder verstärkt Käufer anlocken.