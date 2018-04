SMI: Technische Grenzen beachten

Der Ausflug des Marktes aus seinem statistischen Normbereich nach oben war nur vorübergehend: Kurzzeitig kletterte der SMI (SMI 8824.43 -0.08%) bis in die äussere Randzone des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors (grau), die nur an rund einem von zehn Handelstagen erreicht wird. Danach geht es oft relativ zeitnah erst einmal wieder in die Gegenrichtung – diesmal geschah das sogar noch am selben Tag.

Wie weit der Index nun nach Süden abprallt, bleibt abzuwarten. Schon um 8780 könnte es an einem ehemaligen Widerstand (rot punktiert) zu Kaufinteresse kommen, denn oft vollziehen solche Kursschwellen im weiteren Verlauf einen Rollentausch zur Unterstützung. Auch die Aufwärtstrendlinie (blau) um 8730 könnte einen leichten Nachfrageanstieg verursachen. Erst unterhalb von 8660/8680 wir die kurzfristige Prognose wieder negativer. Bis dahin bleibt nach einer Atempause ein weiterer Anstieg über die 8900er-Marke möglich.

Die mittelfristige Vorhersage bleibt vorerst aber noch deutlich pessimistischer: Für einen nachhaltigen Ausbruch nach oben muss der Index aus dieser Perspektive erst den Abwärtstrend verlassen, der sich im weiter zurückreichenden Tageschart zeigt. Am entsprechenden Trendkanal (blau punktiert) scheiterte der SMI am Mittwoch. Darüber wäre aus dem erweiterten Blickwinkel im Idealfall sogar Luft bis 9000/9060.

Angesichts der aktuellen markttechnischen Rahmenbedingungen dürften sich Marktteilnehmer jedoch vor dem Anlauf an dieses Kursziel eine – mehr oder weniger ausgeprägte – Denkpause gönnen. Und auch ein Anstieg über die 9000er-Marke ist noch kein Startschuss für eine Rally – der Markt wäre dann nur von einer mittelfristigen Abwärts- in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Mehr sollten Anleger vorerst nicht erwarten.