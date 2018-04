SMI: Tendenz weiter schwach

Nach wie vor befindet sich der Markt aus einer kurzfristigen Perspektive in einer Seitwärtsbewegung zwischen 8500 und 8780 Punkten. Ein Ausbruch nach oben wird zusätzlich durch wiederholte Verkäufe am Monatsdurchschnitt erschwert (grüne Kurve im zweiten Chart). Selbst wenn es dazu kommt, könnten sich Marktteilnehmer mit Gewinnmitnahmen am oberen Rand des Abwärtstrends um derzeit 8890 orientieren. Solange der Index darin verharrt, bleibt die Prognose negativ. Ein Schwächesignal, das diese Erwartung bestätigt, wäre ein Rückfall unter 8660, die Mittellinie der aktuellen Tradingrange.

Put-Optionsscheine zur Absicherung des Portfolios oder zur aktiven Spekulation auf fallende Kurse bleiben angesichts dieser Rahmenbedingungen unverändert ein attraktiver Bestandteil jeder Anlagestrategie.