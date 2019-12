SMI über 10’600 Punkten

(AWP/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10602.73 0.61%)) avanciert und notiert knapp über der 10’600-Punkte-Marke. Getragen wird der Gesamtmarkt derzeit indes vor allem von den Schwergewichten Nestlé (NESN 105.02 1.41%), Novartis (NOVN 92.44 0.62%). Nestlé haben am Vortag wegen einer Umsatzwarnung des Konkurrenten Unilever noch zu den schwächeren Werten gehört.

Deutlich fester zeigen sich inzwischen auch die Genussscheine von Roche (ROG 305.75 0.66%). Die Bank Vontobel (VONN 67.6 -0.15%) hat das Kursziel für den Genussschein des Pharmakonzerns einmal mehr leicht nach oben angepasst und die Kaufempfehlung bestätigt. Es sei davon auszugehen, dass Roche auch im kommenden Jahr weiter wachsen werde, heisst es dazu unter anderem.

ABB (ABBN 23.48 -0.38%) liegen in der unteren Tabellenhälfte. Der Industriekonzern steht nach der Bekanntgabe von Änderungen in der Konzernleitung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Stromnetzsparte an Hitachi etwas im Fokus. Da die Sparte ab Januar bis zum definitiven Verkauf im ersten Semester als eigenständige Einheit weitergeführt wird, und im Zuge der Verschlankung des Konzerns, wird die Konzernleitung um drei auf acht Mitglieder verkleinert. Dieser Schritt spiegle die Vereinfachung der ABB-Organisation, lautet das Fazit in Börsenkreisen. Allerdings wird die Nachricht als kaum kursrelevant eingestuft (lesen Sie hier mehr).

Am stärksten unter Druck bei den dreissig Top-Werten stehen neben Temenos (TEMN 151.9 -0.65%) und AMS (AMS 41.15 -1.65%) auch die Partizipationsscheine von Schindler (SCHP 249 -1.5%). Händler erklären sich die Kursschwäche beim Aufzughersteller mit dem Verkauf eines grossen PS-Pakets durch Alfred N. Schindler (lesen Sie hier mehr).

Eine Übersicht über die Gewinner und die Verlierer finden Sie hier.

Dax niedriger

Nach dem jüngsten Kursrutsch lässt der Verkaufsdruck in Deutschland etwas nach. Am frühen Nachmittag notiert der Dax (DAX 13249.56 -0.29%) nur leicht im Minus. Der deutsche Leitindex hat am Mittwoch 0,2% auf 13’265 Punkte eingebüsst.

Der Ölpreis gibt am Mittwoch nach. Am Markt wird auf neue Zahlen zu den amerikanischen Erdölreserven verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 66.01 -0.14%) kostet wie auch ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 60.66 -0.41%)) weniger.

Am Devisenmarkt hat der Euro leicht nachgegeben. Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.11219 -0.26%) kostet etwas weniger als am Vorabend. Auch der Euro in Franken (EURCHF 1.0912 -0.14%) notiert etwas tiefer. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.98111 0.12%) bewegt sich derweil etwas nach oben.