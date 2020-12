SMI: Tradingrange mit leichter Schlagseite

Der Swiss Market Index bleibt trotz einer kleineren Tendenz zur Schwäche in der jüngeren Vergangenheit in seiner Handelsspanne.

Mehrere markttechnische Faktoren bremsen um 10’450 das weitere Vorankommen: Sowohl am Monatsdurchschnittspreis (blau) als auch an einer mehrwöchigen Abwärtstrendlinie (rot) und einer horizontalen Wendezone (grau) dürften sich kurzfristig agierende Verkäufer verstärkt orientieren und den Index damit ausbremsen. Doch zugleich scheint auch die Nachfrage im Bereich der 10’300er-Marke nach wie vor stark genug für eine zumindest vorläufige Bodenbildung zu sein. Daher ist auf längere Sicht eine Rückkehr des SMI auch in die obere Hälfte seiner auf dieser Zeitebene sichtbaren Bandbreite denkbar, die bis 10’600/10’650 reicht und sich auch in der übergeordneten Perspektive wiederfindet.

Im erweiterten Zeitfenster bewegt sich der Markt ohnehin noch in den oberen 50% seiner hier erkennbaren Seitwärtsbewegung. Deren Mittellinie im Bereich der 10’000er-Marke dürfte so schnell auch kaum mehr unterschritten werden, denn hier stabilisieren wiederkehrende Käufe am langfristigen Durchschnittspreis (violett). Nur im Oktober versagte diese technische Unterstützung, doch sofort griffen Schnäppchenjäger zu und korrigierten den SMI schwungvoll zurück nach Norden – ein klares Stärkesignal. Sobald der restliche Verkaufsdruck um 10’650 abflaut, dürfte daher die nächste Aufwärtswelle starten können.

Für tradinginteressierte Anleger gilt nach wie vor: Wer sich frühzeitig für einen weiteren Anstieg in Position bringen möchte, greift zu Papieren wie beispielsweise dem Valor 51817391 der UBS (siehe Tabelle). Das Faktorzertifikat verstärkt Kursbewegungen des SMI um das Vierfache.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an