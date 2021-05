SMI: Tradingrange mit neuem Rekord beendet

Der Swiss Market Index verlässt die Handelsspanne der Vormonate durch den Sprung auf einen frischen Höchstwert. Kann er sich heute dort halten, bessert sich die markttechnische Prognose.

Die Verkäufe bei 11’250 / 11’270, die den SMI schon Anfang des Jahres 2020 stoppten, sind zu Wochenbeginn erstmals abgeflaut, was am Montagmorgen erstmals einen Punktestand oberhalb der 11’300er-Marke ermöglichte. Der kurzfristige Spielraum reicht aktuell sogar weitere 100 Punkte höher bis an den Rand des entsprechenden Schwankungskorridors (graue Bänder).

Solange der Index nicht wieder unter die Umsatzspitzen bei 11’220 und 11’140 Punkten zurück fällt, bleibt die Prognose auf der untergeordneten Zeitebene nun positiv und ein erneuter Test der ersten stärkeren Haltezone bei 10’950 / 11’000 ist unwahrscheinlich.

Der mittelfristige Trend zeigt ohnehin nach oben, allerdings bleibt das Potenzial überschaubar: Die nach wie vor grossen Parallelen zum Verlauf von 2019 lassen ein Kursziel von 11’500 / 11’700 erwarten (grüne Box). Ein ähnliches Ergebnis ergibt die Auswertung des ultra-langfristigen Charts, in dem der Spielraum auch schon fast ausgeschöpft ist. Im Laufe der Zeit verschieben sich alle aktuell gültigen Limits aber weiter nach Norden.

Trading-Idee: Die Einschätzung bleibt vorerst gleich – Zertifikate wie beispielsweise der Valor 57946549 der UBS sind unverändert geeignet, um an dem mittelfristigen Aufschwung des SMI teilzuhaben. Wer sein Portfolio mit Short-Faktor-Zertifikaten wie dem Valor 48638470 absichert, sollte diese Position reduzieren oder auflösen, sobald sich ein Ende der Tradingrange mit Ausbruch nach oben abzeichnet.