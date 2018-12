SMI: Trend bleibt schwach

Der SMI (SMI 8602.61 -1.27%) ist am oberen Rand des aus vergangenen Schwankungen berechneten Prognosekorridors nach unten abgedreht, was keine Überraschung darstellt. Immerhin verlaufen dort auch die horizontale Wendezone um 8900 sowie der Monatsdurchschnittskurs (blau), an dem der Index ebenfalls häufiger wieder eine 180-Grad-Wende zeigte. Eine Seitwärtsbewegung zwischen der zuletzt als Nachfragezone auftretenden 8600er-Marke und der markttechnischen Hürde um 8900 ist kurzfristig das wahrscheinlichste Szenario.

Im längerfristigen Chart bleibt der Trend ebenfalls uneinheitlich, hier reichen die Grenzen der Tradingrange sogar von 8300/8450 bis 9200. Diese Spanne dürfte der SMI auf absehbare Zeit nicht verlassen.