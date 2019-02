SMI: Trendwechsel hat begonnen

Nach einer Aufwärtsbewegung von mehr als 800 Punkten war der Markt überreif für eine Konsolidierung, so dass diese Entwicklung nun kaum überraschend ist. Entscheidend für den weiteren kurzfristigen Kursverlauf wird sein, wie stark die Gewinnmitnahmen sich jetzt ausdehnen. Bislang sieht es gut aus für den SMI (SMI 8950.02 -0.21%), da nur wenig Verkaufsdruck aufkommt. Schon an der ersten potenziellen Stabilisierungszone um 8870/8900 kam wieder genug Nachfrage auf, was ein positives Signal darstellt.

In der erweiterten Chartperspektive ist auch erkennbar, warum der SMI ausgerechnet auf dem aktuellen Kursniveau in eine Korrekturphase übergegangen ist: Der Index war sowohl am oberen Rand seines mittelfristigen Schwankungskorridors angekommen (blau), als auch an der bereits vielfach etablierten Verkaufszone um 9050/9200. An diesem Preisbereich dürfte der Markt noch einige Zeit stagnieren, wobei auf lange Sicht ein Ausbruch nach oben durchaus vorstellbar bleibt.