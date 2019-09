SMI: trotz Konsolidierung aufwärts

Der SMI (SMI 10009.74 -0.09%) hat sich wie erwartet zurück in Richtung des unteren Randes seines kurzfristigen Schwankungskorridors bewegt (graue Fläche). Knapp darunter dürfte am Monatsdurchschnittspreis (blau) und an der bewährten horizontalen Wendezone um 9900 frische Nachfrage als Stabilisator wirken, sodass Anleger sich vorerst keine Sorgen machen müssen. Momentan befindet sich der Index sogar noch im steilen Aufwärtstrend der Vorwochen (schwarz).

Gegen einen ungebremsten weiteren Anstieg sprechen die mittelfristig erreichten nördlichen Grenzbereiche der jeweiligen Prognosekorridore (blaue und braune Flächen). Diese Limitierungen steigen im Laufe der Zeit aber weiter und dürften den SMI daher nur vorläufig um 10’200 etwas verlangsamen.