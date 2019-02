SMI: Über 9025 kein Kaufinteresse

Die Jahresanfangsrally des SMI (SMI 9080.8 0.77%) ist knapp über der 9000er-Marke in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Bislang fallen die Gewinnmitnahmen jedoch nur minimal aus, schon an dem nächstgelegenen unten liegenden Wendebereich um 8870/8900 stabilisierte sich der Index. Dort verläuft momentan auch noch der Monatsdurchschnittspreis (blau), der oftmals zusätzlich für Richtungswechsel sorgt. Selbst ein Rückfall an die 8600er-Marke wäre aber noch unkritisch für eine anschliessende Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Viel Potenzial nach oben hat der SMI aber auch aus einem erweiterten Blickwinkel nicht: Hier zeigt sich besonders deutlich der wiederholte Abgabedruck zwischen rund 9025/9050 und 9200, der auch diesmal wieder zu einem Rallystopp geführt hat. Erst nach einer längeren Pause ist aus markttechnischer Sicht ein Anstieg über diesen Bereich zu erwarten.