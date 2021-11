SMI: Überhitzung beginnt

Der Swiss Market Index verlässt sein kurzfristiges Schwankungsband nach Norden, was das Gefahrenlevel leicht steigen lässt.

Grundsätzlich befindet sich der SMI in einem stabilen Aufwärtstrendkanal (grün), dessen Steigungswinkel inzwischen sogar nach oben angepasst werden muss. Trotz dieser Adaption bleibt vor dem Wochenende kaum mehr weiterer Spielraum. Das auf dieser Zeitebene aus vergangenen Schwankungen berechenbare Prognoseband (rot) hat der Index sogar schon verlassen, was auf den Start einer Übertreibung hindeutet. In dieser Ausgangslage dürften die August-Hochs zwischen 12’500 und 12’600 für zahlreiche Marktteilnehmer erneut als Orientierungsschwelle für Gewinnmitnahmen dienen.

Auf längere Sicht ist allerdings der Weg frei für einen Anstieg bis mindestens 12’650, der momentanen Obergrenze des steigenden, mittelfristigen Schwankungsbandes (blau). Die unvermeidlichen Pausen auf dem Weg dahin könnten schon um 12’300 / 12’350 an ersten Aufwärtstrendlinien und Umsatzhäufungen stoppen, die aus den Kursbewegungen der Vortage ableitbar sind. Spätestens an der 12’100er-Marke folgt eine etwas stärkere Bodenbildungsgelegenheit.

Trading-Idee: Die in den Vorwochen vorgestellten Long-Faktorzertifikate wie der Valor 57946549 der UBS bleiben weiter haltenswert – sie hebeln Kursbewegungen des SMI um das Vierfache. Neue Käufe sollten aber bevorzugt bei kleineren Rückschlägen des Marktes vorgenommen werden.