SMI: Überhitzung nach unten als Bremse

Nur der überverkaufte Marktzustand rettet den Swiss Market Index derzeit vor einem weiteren Einbruch.

Der SMI wurde in den letzten Wochen erneut bis an die Untergrenze seines statistisch zu erwartenden Schwankungspotenzials (blau) abverkauft. Nur bei bisher nicht eingepreisten Schreckensnachrichten wie dem Covid-Ausbruch in 2020 oder dem Kriegsausbruch in der Ukraine verletzte der Markt sein mittelfristiges Bewegungsband (blau). Bleiben frische Horrormeldungen dieser Kategorie aus, ist nun eher eine moderate Abwärtsbewegung in diesem fallenden Kursband wahrscheinlich. Das Risiko von Preisen südlich der jüngsten Tiefs zwischen 10’900 und 11’200 sind damit vorerst überschaubar.