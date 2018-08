SMI: Unter 9100 eher negativ

Im Bereich der 9100er-Marke zeigen sich im Kursverlauf des SMI (SMI 9059.53 0.62%) gehäuft auftretende Wendepunkte in der jüngeren Vergangenheit. Falls es in dieser Woche zu einer Erholung kommt, könnten Anleger an dieser Schwelle erneut zögern. Eine Barriere entsteht auf diesem Niveau momentan insbesondere dadurch, dass weitere negative Einflussfaktoren dort verlaufen. So sind der zuletzt wieder als Verkaufspunt wirksame Monatsdurchschnitt (blaue Kurve) sowie der obere Randbereich des Schwankungs-Vorhersagekorridors (grau) auf gleicher Höhe auszumachen. Entsprechend positiv wäre ein Ausbruch nach oben zu werten, der jedoch für den Wochenauftakt das deutlich unwahrscheinlichere Szenario darstellt. Eher ist eine Seitwärtsbewegung zwischen der ersten schwachen Bodenbildungszone um 8900 und der 9100er-Schwelle zu erwarten.

Auf längere Sicht droht ein erneuter Rückfall in Richtung 8450, falls Käufer oberhalb von 9100/9200 weiterhin ausbleiben. Anleger sollten daher vor neuen Käufen erst weitere markttechnische Stärkezeichen abwarten.