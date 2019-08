SMI: Untere Grenzen werden getestet

Der SMI (SMI 9517.3 -0.38%) verläuft am unteren Rand seines auf Tagesbasis berechneten – und weiter stark fallenden – Schwankungskorridors (graue Fläche) und hat diesen zeitweise sogar nach Süden verlassen. Dies kommt nur in einem Prozent aller Handelstage vor und ist ein Schwächesignal. Die heftige Korrektur hat in den kommenden Tagen noch weiteren Spielraum bis etwa 9400/9450, denn die Nachfrage an dem nun erreichten, weniger wichtigen Wendebereich um 9600 dürfte den Index kaum dauerhaft stabilisieren. Im Falle einer Erholung ist Potenzial bis rund 9800 an die bereits bewährte horizontale Umkehrzone, die dort im Chart erkennbar ist (grün).

Auf längere Sicht ist sogar noch Luft nach unten bis an die 9200er-Marke erkennbar, dort drehte der SMI mehrfach. Schon vorher, bei rund 9300/9400 sind auch auf dieser Zeitebene potenziell stabilisierende Einflussfaktoren wie der 200-Tage-Durchschnittskurs (violett) und eine Mittellinie des langfristigen Aufwärtstrendkanals (blau) ersichtlich. In der Summe ergibt sich durch diese technischen Einflussfaktoren dort eine vergleichsweise gute Bodenbildungschance.