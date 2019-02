SMI hält sich im Plus

(AWP/JH) Die Schweizer Börse hat ihre anfänglichen Kursverluste im Vormittagshandel wettgemacht. Gegen Mittag handeln sowohl der Leitindex Swiss Market Index (SMI (SMI 9154.89 0.05%)) als auch der breitere Swiss Performance Index (SPI (SXGE 10710.65 0.11%)) im Plus.

Zu den Gewinnern im SMI gehören die Valoren der Privatbank Julius Bär (BAER 40.24 1.41%), des Zementkonzerns LafargeHolcim (LHN 48.9 0.51%), des Pharmazulieferers Lonza (LONN 282.5 0.46%) und der Grossbank UBS (UBSG 13.065 0.38%).

Abschläge im SMI verzeichnen der Schmuck- und Uhrenhersteller Swatch Group (UHR 285.1 -0.87%), der Lebensversicherer Swiss Life (SLHN 411.9 -0.24%), der Rückversicherer Swiss Re (SREN 96.48 -0.21%) und die Pharmaunternehmen Novartis (NOVN 89.08 -0.11%) und Roche (ROG 268.4 -0.04%). Credit Suisse (CSGN 12.145 0.04%) handeln nach einem schwachen Start leicht im Plus. Die Grossbank ist in den USA mit einer neuen Steuer und dadurch mit einem höheren Steuersatz konfrontiert.

Im Fokus steht der Telecombetreiber Sunrise (SRCG 80.2 1.84%), der Kaufverhandlungen mit Liberty über ihre TV-Kabelnetztochter UPC Schweiz bestätigt hat. Als Kaufpreis werden von Beobachtern 6 bis 7 Mrd. Fr. genannt. Die deutsche Freenet (FNTN 18.69 1.27%), mit knapp 25% die grösste Aktionärin von Sunrise, stellt sich nicht gegen eine solche Transaktion.

Bei den kleineren Werten legen die Valoren des Chipherstellers AMS (AMS 27.21 8.32%) nach einem schwachen Vortag zu. Ebenfalls gefragt sind das Biotech-Unternehmen Evolva (EVE 0.207 3.24%) und der Frachtlogistiker Panalpina (PWTN 172.5 3.92%). Im Minus handeln der Automobilzulieferer Autoneum (AUTN 159.5 -1.18%), der Energiespezialist Leclanché (LECN 1.95 -2.01%) und der Milchverarbeiter Hochdorf (HOCN 123.8 -2.06%).

Für Aufmerksamkeit sorgen auch die Titel des Reisedetailhändlers Dufry (DUFN 102.3 0.99%). Die chinesische HNA hat ihre Position über eine Optionstransaktion von 20,92 auf weniger als 3% gesenkt.

Der Mischwarenkonzern Conzzeta (CON 861 2.01%) hat für das abgelaufene Jahr zwar einen deutlichen Umsatzsprung vermeldet, gleichzeitig aber auf eine Verlangsamung in der zweiten Jahreshälfte hingewiesen.

In Tokio tendierte der Nikkei leicht höher um 20’874. Der Kospi in Seoul bewegte sich marginal schwächer auf 2203. Der Hang Seng in Hongkong ist etwas fester auf 27’990.

Am Dienstag hatte der Dow Jones (Dow Jones 25411.52 0.68%) Industrial 0,68% höher geschlossen, auf 25’411,52. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,47% auf 2737,7, der technologielastige Nasdaq 100 avancierte 0,91% auf 7023,52. Damit setzte Wallstreet die seit Wochen anhaltende Erholung fort.

Euro gibt leicht nach

Der Euro handelt zum Franken leicht tiefer bei 1.139. Der US-Dollar tendiert praktisch unverändert um die Parität. Der Goldpreis legt nach einer etwa einwöchigen Konsolidierungsphase leicht zu.

Der Ölpreis hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 61.6 -1.01%) kostete am Morgen 62 $. Das waren 2 Cent mehr als am Vortag.