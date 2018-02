Schweizer Börse schliesst erneut tiefer

(SPU/CF) Die Schweizer Börse hat die Avancen aus dem frühen Handel erneut nicht halten können und drehte am Nachmittag ins Minus. So beendet der Swiss Market Index (SMI (SMI 9290.92 -0.48%)) den Börsentag mit Verlusten.

Auch in New York tendierten die Märkte schwächer. Der Dow Jones (Dow Jones 26197.7 0.18%) der Standardwerte eröffnete 0,5% tiefer, konnte aber einen Teil der Verluste im frühen Handel abbauen. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2825.34 0.05%) fiel 0,1%. Der Index der Technologiebörse Nasdaq 100 (Nasdaq 100 6949.3589 -0.01%) notierte nach anfänglichen Verlusten stabil. In Frankfurt schloss der Dax (DAX 12972.68 -1.64%) mit dem bisher grössten Tagesverlust des neuen Jahres.

Pharmawerte belasteten

Im Schweizer Leitindex belasteten die Pharmakonzerne. Lonza (LONN 252 -2.67%), Novartis (NOVN 83.52 -0.81%) sowie Roche (ROG 223.1 -2.77%) schlossen mit Abgaben.

Die Roche-Genussscheine drehten im Verlauf des Vormittags deutlich ins Minus. Der Pharmakonzern hatte den Umsatz über und den Gewinn leicht unter den Erwartungen gesteigert.

Avancieren konnten die Bankaktien um UBS (UBSG 19.055 0.82%) und Credit Suisse (CSGN 18.24 1.56%). Auch Julius Bär (BAER 64.38 0.75%) stiegen. UBS erhöhte nach den Zahlen das Kursziel für die Aktie des Vermögensverwalters von 62 auf 66 Fr. und beliess die Einstufung auf «Neutral». J.P. Morgan erhöhte ebenfalls das Kursziel von 60 auf 65 Fr. und blieb bei «Overweight».

Aryzta stiegen deutlich

Bei den mittelgrossen Werten verloren Straumann (STMN 681 -4.22%). Ein Analystenrating belastete die Titel des Dentalimplantatherstellers. Berenberg senkte das Rating von «Hold» auf «Sell». Das Kursziel blieb allerdings unverändert 600 Fr.

Aryzta (ARYN 25.62 2.19%) zogen an. Der Backwarenhersteller hatte seine verlustbringenden Fabriken im US-amerikanischen Cloverhill verkauft inklusive den Marken «Cloverhill» und «Big Texas».

Cosmo (COPN 140.1 1.08%) Pharmaceuticals notierten fester. Das Pharmaunternehmen geht mit Pharmascience eine Lizenz- und Vertriebsvereinbarung für verschiedene Mittel in Kanada ein.

Zudem legten die Techwerte um AMS (AMS 90.08 4.89%), Temenos (TEMN 132.1 2.72%) und U-Blox (UBXN 203.4 4.25%) zu.

Asien vermehrt im Minus

Unter den asiatischen Märkten zeigte sich Japan freundlich. Der Nikkei-Index avancierte 1,7%. In Hongkong verlor der Hang Seng 0,4%. Stärker abwärts ging es in Schanghai (–1,3%). Auch der Kospi (Kospi 2571.31 -0.37%) in Korea gab 0,2% nach.

Dollar fester

Sowohl der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.92863 -0.29%) als auch im Vergleich zum Euro schwächer. Der Greenback kostete bei Börsenschluss in Europa weniger als 0.93 Fr. Der Euro in US-Dollar (EURUSD 1.24747 0.47%) handelte fester. Die europäische Einheitswährung (Euro in Franken (EURCHF 1.15844 0.18%)) notierte etwas fester zur Schweizer Valuta.

Gold gab leicht ab

Der Preis für eine Unze Gold (Gold 1342.041 -0.24%) notierte um 17:30 Uhr MEZ leichter. Ein Barrel Öl (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 69.151 0.48%) stieg dagegen leicht im Preis und kostete etwas mehr als 69 $.