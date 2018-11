UBS führen SMI an

(CP) Der Swiss Market Index SMI (SMI 8836.98 0.77%) notiert kurz vor 16.30 Uhr im Plus – nach einem schwungvollen Start und einem Ausflug in die Verlustzone. Die freundliche Eröffnung der US-Aktienindizes wie dem S&P 500 gibt Schweizer Anlegern Hoffnung.

UBS (UBSG 13.615 2.68%) stehen an der Spitze des SMI, gefolgt von Swiss Re (SREN 89.26 2.01%). Auch Credit Suisse (CSGN 12.01 2.13%) sind am Mittwoch gesucht.

Unter den besten Aktien sind am Mittwoch ABB (ABBN 20.01 1.94%). Beim Industriekonzern verdichten sich die Zeichen, dass er die Stromnetzdivision ganz oder teilweise verkaufen könnte. Allmählich scheinen das Anleger einzupreisen.

Ebenfalls gesucht sind die Titel des Prüfkonzerns SGS (SGSN 2301 1.68%).

Am anderen Ende des Tableaus ziehen vor allem Novartis (NOVN 88.24 0.18%) den Index nach unten. Beim Pharmakonzern steht das Multiple-Sklerose Produkt Gilenya im Fokus. Die US-Gesundheitsbehörde hat eine Anpassung der Medikamentenwarnung veranlasst. Roche (ROG 247.3 -0.1%) rutschen im Verlauf des Tages unter null.

Swatch Group (UHR 300.2 0.13%) sind seit Handelsbeginn die grössten Verlierer im SMI und setzten damit eine Verlustserie fort. Weitere Analysten haben ihre Einschätzungen für den Uhrenkonzern gesenkt.

Ganz im Gegensatz zu Swatch Group zählen die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (CFR 65.64 1.14%) zu den besten Titeln.

U-Blox verliert Vertrauen

Im breiten Markt führen die Aktien des GPS-Chip-Herstellers U-Blox die Verlierer an. Er hat die Umsatz- und Gewinnziele für das laufende Jahr zum zweiten Mal nach unten angepasst. Der Vontobel-Analyst nimmt das zum Anlass, das Preisziel um die Hälfte auf 62 zu reduzieren und die Empfehlung auf verkaufen zu ändern.

Santhera (SANN 14.54 -5.83%) geben ebenfalls nach. Anleger reagieren auf die Ankündigung, dass das Biotechunternehmen vom Branchennachbar Idorsia (IDIA 18.31 0.44%) einen Wirkstoff abkauft und deswegen eine Kapitalerhöhung durchführt.

Unter den Verlierern finden sich zahlreiche Industriewerte wie Autoneum (AUTN 188.6 -1.05%), OC Oerlikon (OERL 11.27 0.27%) oder Komax (KOMN 264 -1.49%).

Auf der Gewinnerseite stehen insbesondere AMS (AMS 27.33 8.8%). Die Titel des Chipherstellers waren wegen angeblich enttäuschenden Absatzzahlen der neuesten iPhones unter Druck und holen am Mittwoch einen kleinen Teil davon auf.

Weitere Gewinner sind Sonova (SOON 151.1 3.03%), Panalpina (PWTN 130.7 4.14%), Meyer Burger (MBTN 0.644 5.23%) und VAT Group (VACN 100.8 4.84%). Ebenfalls zulegen können Zur Rose (ROSE 113.2 0.71%). Erst am Montag hat der Versandapotheker das OK für eine Kapitalerhöhung erhalten.

Franken gibt nach, schwaches Öl

Am Devisenmarkt kostet der Euro in Franken (EURCHF 1.1342 0.26%) mehr. Nach einem erneuten Erstarken des Frankens seit Anfang November ist am Mittwoch die erste grössere Gegenbewegung zu erkennen. Der Dollar notiert auf 0.9944 Fr.

Am Rohstoffmarkt stand der Ölpreis zunächst weiter unter Druck, dann drehte die Stimmung. Ein Fass der Sorte Brent wird zu 63.33 $ gehandelt.