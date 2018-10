SMI: Verkäufer bleiben dominant

Knapp unter der 8600er-Marke setzte wiederholt ein leichter Nachfrageschub ein, sodass der SMI (SMI 8759.61 1.08%) in der Vorwoche temporär einen Boden ausbilden konnte. Doch mehr als eine Erholung in Richtung 8800/8850 sollten sich Anleger derzeit aus markttechnischer Sicht nicht erhoffen. Dort verlaufen bereits die ersten Orientierungslinien für Verkäufer in Form des Monatsdurchschnitts (blau) und des oberen Prognosekorridor-Randes (graue Fläche). Zuletzt drehte der Markt dort häufiger nach unten .

Am wahrscheinlichsten bleibt mittel- bis langfristig eine fortgesetzte Abwärtsbewegung (rot), die zunächst bis an die bereits bewährte Wendezone um 8300/8450 führen kann. Die Chancen auf eine gegenteilige Entwicklung – einen Anstieg an die 9500er-Marke – sind eher gering und steigen erst, wenn der SMI auch über 9200 noch Käufer findet.